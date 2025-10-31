Хто не підтримує знесення чатини Білого дому?

56% американців виступають проти рішення адміністрації Трампа знести східне крило Білого дому, пише 24 Канал з посиланням на опитування ABC News та Washington Post.

За результатами опитування, 45% опитаних категорично проти цієї ініціативи. Водночас 28% висловили часткову підтримку, а 15% – підтримують повністю. 16% респондентів не визначились з думкою.

Що передбачає проєкт?

Проєкт нового бального залу передбачає не лише масштабну реконструкцію території, а й часткове перепланування підземних приміщень Білого дому.

Будівництво планується профінансувати коштами інвесторів. Раніше повідомлялося, що сума, яка буде витрачена на будівництво бального залу, буде становити 250 мільйонів доларів, зараз збільшилась до 300 мільйонів.

Чому більшість американців проти?

Більшість опитаних пояснюють своє несприйняття не лише естетичними чи політичними причинами, а й занепокоєнням щодо прозорості та історичної спадщини.

Знесення частини Білого дому / Фото CNN

Критики наголошують, що план знесення просувається без належного громадського обговорення. Адміністрація Трампа вже замінила більшість членів Комісії з питань архітектури та мистецтв – федерального органу, який традиційно оцінює подібні проєкти. Це викликало підозри у спробі пришвидшити схвалення будівництва.

Цікаво! Історики, архітектори та колишні співробітники Білого дому попереджають, що демонтаж східного крила може завдати шкоди історичній структурі, адже ця частина будівлі була зведена ще за часів Елеонори Рузвельт і використовується для офіційних функцій першої леді.

Сумніви викликає й механізм фінансування. Хоча офіційно заявлено, що проєкт оплачується з приватних пожертв, The Washington Post повідомляє, що серед донорів є великі корпорації, які мають контракти з урядом США. Експерти застерігають, що це може створити потенційний конфлікт інтересів.

Крім того, частина опитаних вважає, що проєкт має символічний характер і покликаний "увіковічити ім'я Трампа" у вигляді нової монументальної прибудови до Білого дому, що суперечить традиції збереження історичного вигляду резиденції.

Чи підтримують проєкт прибічники Трампа?

Підтримка ідеї знесення традиційно розділилася за партійними лініями:

62% республіканців підтримують проєкт, 35% з них – повністю згодні з діями Трампа.

проєкт, 35% з них – повністю згодні з діями Трампа. 88% демократів виступають проти , серед яких 78% – категорично не погоджуються зі зведенням бального залу на місці історичної будівлі.

, серед яких 78% – категорично не погоджуються зі зведенням бального залу на місці історичної будівлі. Серед незалежних виборців 61% виступають проти знесення східного крила, причому майже половина – рішуче.

Ідеологічні розбіжності також суттєві. 76 % лібералів категорично проти, тоді як лише 34 % консерваторів рішуче підтримують цю ідею.

Як реагують американці у соцмережах?

У соцмережах користувачі ставлять під сумнів доцільність таких витрат, коли федеральний бюджет стикається з дефіцитом, а фінансування низки соціальних програм скорочується. Коментатори пишуть, що "розкішні бальні зали" не є пріоритетом у час, коли країна бореться з інфляцією та житловою кризою.

Водночас представники адміністрації захищають рішення, наголошуючи, що будівництво не обійдеться платникам податків ні в долар, а сам зал стане "центром дипломатичного життя США". За словами Трампа, завдяки приватному фінансуванню вже зібрано понад 350 мільйонів доларів, і будівництво може розпочатися до 2026 року.