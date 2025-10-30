У проєкт інвестували 19,5 мільйонів доларів, пише 24 Канал з посиланням на БРЦ.

Що відомо про розслідування?

Протягом літа та осені 2025 року журналісти двічі фіксували активні роботи. За цей час територія сильно змінилася.

На ділянці зводять щонайменше чотири будинки, три з яких уже мають завершений фасад. Найбільша споруда – триповерховий котедж на пагорбі, до якого ведуть довгі сходи. З його вікон відкривається панорама на гірські хребти та сам курорт. Поряд зводять ще одну велику будівлю.

Будівництво курорту / GIF зображення БРЦ

По периметру ділянки вже встановлені стовпи для майбутньої огорожі, а на відстані кількох десятків метрів розташовано невеликі споруди, схожі на охоронні пости. Роботи ведуться цілодобово, територія має кілька рівнів, тому схили укріплюють металевою сіткою.

Як виглядає майбутній курорт?

Проєкт передбачає готельний комплекс преміумкласу на 31 номер, а саме:

Головну будівлю;

Три приватні котеджі;

Окремий готель із рестораном;

Садовий будинок;

Зону відпочинку з барбекю;

Гараж на десять автомобілів;

Технічні споруди.

Центральна будівля, загальною площею близько 3 тисячі квадратних метрів, на підземному рівні буде містити басейн, лазні, масажні кімнати, фітнес-зал і приміщення для гірськолижного спорядження.

На першому поверсі будуть розташовані банкетний зал, камінна кімната, кінотеатр і фоє з семиметровими стелями. Другий поверх займатимуть спальні, зокрема головні апартаменти з панорамними вікнами.

Проєкт інтер'єру курорту / Зображення БРЦ

Сусідні вілли, кожна площею 700 квадратних метрів, теж матимуть власні басейни, лазні, їдальні та кілька спалень. Готель з рестораном займатиме ще тисячу квадратних метрів.

Важливо! Комплекс більше нагадує військову базу ніж курорт через посилену охорону і систему безпеки. Навколо території встановлена сталева огорожа висотою понад 2,5 метра з гострими наконечниками, шість постів охорони, тепловізори, системи виявлення дронів та металодетектори.

Хто власник та хто інвестує в елітний курорт?

За даними "Слідства.Інфо", будівництво розпочалося ще у 2023 році. Земельну ділянку, яка належала державі, таємно перепродали російській приватній компанії за суму втричі менше собівартості.

Зверніть увагу! Одним із джерел фінансування стала кіпрська фірма Rostumel Holding Limited. Власницею офшору є мати львівського бізнесмена Віталія Бобиря, якого розшукує Служба безпеки України з травня 2023 року.

Серед засновників "Комплекс-Інвесту" фігурує колишній співробітник служби безпеки Білорусі Олександра Лукашенка – Олександр Романовський. Саме його структура виступає ініціатором і головним виконавцем проєкту.

Ймовірно, майбутній комплекс може стати не просто комерційним об'єктом, а приватною резиденцією для найвищих посадових осіб.

