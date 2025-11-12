Наибольший упадок в Северной и Южной Америке, где бизнес стал более осторожным в своих инвестициях из-за политики Дональда Трампа, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что говорит ООН и почему это тревожный сигнал?

Программа ООН по окружающей среде напоминает, что строительный сектор – один из крупнейших источников загрязнения планеты. На него приходится около трети всех выбросов углерода в мире. И если часть этих выбросов создает именно строительство, то остальное – отопление, охлаждение и энергопотребление сооружений.

Иначе говоря, если человечество не уменьшит энергопотребление зданий, оно не сможет удержать глобальное потепление в безопасных пределах. Именно поэтому падение интереса к экоофисам специалисты расценивают как шаг назад в борьбе за устойчивое развитие.

Как выглядит современное "зеленое" здание?

Несмотря на временное снижение интереса, экологические офисы остаются технологически передовыми. Они созданы так, чтобы максимально уменьшить вредное воздействие на окружающую среду.

Интересно! Архитекторы используют материалы с низким углеродным следом, энергоэффективные окна, системы сбора дождевой воды и солнечные панели. Такие здания не только потребляют меньше ресурсов, но и позволяют их владельцам существенно экономить. Снижение расходов на отопление и электроэнергию постепенно превращает "зеленые" объекты на выгодный вариант.

Как в Украине застройщики поддерживают экологию?

В Украине все больше девелоперов начинают учитывать экологический аспект в своих проектах. Отдельное внимание часто уделяют зеленым зонам, сообщает компания РИЕЛ.

Речь идет не только о высадке деревьев, но и о создании пространств для отдыха, внутренних дворов без автомобилей и озелененных крыш. Такие решения помогают улучшить микроклимат, уменьшить уровень шума и пыли, а также способствуют удержанию влаги в городской среде.

Почему замедлился спрос на "зеленые" офисы?

Специалисты объясняют, что охлаждение интереса связано со сменой политического курса США. После того, как Дональд Трамп снова поднял тему чрезмерности экополитик и скептически высказался относительно глобальных климатических целей, инвесторы и арендаторы стали осторожнее. Вместо того, чтобы использовать дорогие экоматериалы, они чаще ищут быстрые и дешевые решения.

