В проекте "По домам" от Люкс ФМ Завадюк объяснил, что сейчас вкладывает заработанные деньги в обучение и развитие. Подробнее о жилье продюсера рассказывает 24 Канал.

Что известно о квартире Завадюка?

Владимир Завадюк арендует квартиру в центре Киева. Живет в этом доме с начала полномасштабной войны. По словам продюсера, ежемесячная аренда превышает 1 000 долларов, но конкретную сумму он не назвал, чтобы никого "не тригерить".

Цена аренды, она выше 1 000 долларов. Я бы не хотел вдаваться в конкретные суммы. Для кого-то это может быть не окей,

– отметил он.

Своего жилья мужчина пока не покупает, однако уверен: оно у него обязательно появится со временем. Пока Завадюк живет по принципу "вкладывать деньги в обучение, бизнес, стартапы, развитие, но точно не в жилье".

К слову, согласно данным портала ЛУН в ноябре 2025 года арендовать однокомнатную квартиру в Киеве в среднем стоит 17 тысяч гривен, двухкомнатную – 23 тысячи гривен, а трехкомнатную – 40 тысяч. Цены на аренду жилья в столице за последние 56 месяцев несколько снизились.

Квартира, которую арендует Завадюк / Фото Люкс ФМ

Как выглядит жилье?

Квартира – двухэтажная, довольно просторная и функциональная. На первом уровне расположена большая кухня-гостиная и терраса с живописным видом на исторический Подол. Именно вид Завадюк считает главной изюминкой квартиры. Есть и недостаток – высота этажа, что создает дискомфорт, когда приходится спускаться в укрытие.

На втором этаже обустроены спальня, ванная и рабочий кабинет. Особую атмосферу в квартире создает декор – почти все элементы интерьера продюсер подбирал сам и преимущественно поддерживает украинских художников.

Помогает поддерживать идеальный порядок в квартире домашняя помощница.

Справка. Владимир Завадюк – украинский продюсер и креатор, руководитель департамента Big Brave Events и Big Entertainment Shows в 1+1 Media. Он является креативным продюсером известных телевизионных проектов.

Так выглядит квартира Владимира Завадюка: смотрите видео

