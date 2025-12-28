Яку суму зараз витрачають українці із зарплати на оренду?

Якщо орієнтуватися на дані за грудень, вийде, що в більшості міст українці почали витрачати менше на оренду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛУН.

Який відсоток із зарплати витрачають українці на оренду у грудні:

найбільше зараз витрачають в Ужгороді – майже 80% від заробітної плати (це на 5% менше ніж раніше);

в Луцьку – 62% (ситуація не змінилась);

в Івано-Франківську – 60% (менше на 5%);

у Львові – 59% (менше на 13%);

у Вінниці – 58% (менше на 2%).

Попри те, що у більшості міст ця сума зменшилась, є населені пункти, де відбулося навпаки:

у Черкасах на квартиру витрачають в середньому 54% від заробітної плати (сума збільшилась на 5%);

Одеса – 40% (збільшилась на 3%);

Кропивницький – 41% (більше на 1%).

Чи багато потрібно витрачати на оренду за кордоном?

Попри існуючі упередження, статистика показує, що за кордоном на оренду доводиться витрачати значні суми, повідомляє Numbeo.

Розглянемо на прикладі декількох європейських столиць:

Варшава – 43,83% зарплати;

Рим – 44,34%;

Амстердам – 41,94%.

