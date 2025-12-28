Яку суму зараз витрачають українці із зарплати на оренду?
Якщо орієнтуватися на дані за грудень, вийде, що в більшості міст українці почали витрачати менше на оренду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛУН.
Який відсоток із зарплати витрачають українці на оренду у грудні:
- найбільше зараз витрачають в Ужгороді – майже 80% від заробітної плати (це на 5% менше ніж раніше);
- в Луцьку – 62% (ситуація не змінилась);
- в Івано-Франківську – 60% (менше на 5%);
- у Львові – 59% (менше на 13%);
- у Вінниці – 58% (менше на 2%).
Попри те, що у більшості міст ця сума зменшилась, є населені пункти, де відбулося навпаки:
- у Черкасах на квартиру витрачають в середньому 54% від заробітної плати (сума збільшилась на 5%);
- Одеса – 40% (збільшилась на 3%);
- Кропивницький – 41% (більше на 1%).
Чи багато потрібно витрачати на оренду за кордоном?
Попри існуючі упередження, статистика показує, що за кордоном на оренду доводиться витрачати значні суми, повідомляє Numbeo.
Розглянемо на прикладі декількох європейських столиць:
- Варшава – 43,83% зарплати;
- Рим – 44,34%;
- Амстердам – 41,94%.
Що важливо знати про ринок нерухомості в Україні зараз?
В Україні за 2025 рік відчутно подорожчала оренда житла. Йдеться, зокрема, про однокімнатні квартири. Водночас є лише одне місто, де така оренда стала дешевшою – Луцьк. Там ця послуга знизилась в ціні на 4%.
Договір оренди є ключовим документом. Його важливо складати із розумом, адже саме він встановлює, зокрема, те, чи буде повернуто завдаток. А також вказує обставини при яких це може не відбутися.