Про це свідчать дані OLX Нерухомість. Аналітики проаналізували ціни, які були в листопаді 2024 та листопаді 2025 років. Про результати розповідає 24 Канал.

Читайте також Оренда житла на заході України: де ціни найвищі та як вони змінилися за пів року

В якому місті оренда однокімнатного житла пішла на спад?

Середня вартість оренди однокімнатних квартир за рік зросла в усіх регіонах України. Найвідчутніший ріст зафіксували в Одесі та Харкові – по +25%. Водночас у Дніпрі, Запоріжжі, Рівному та Хмельницькому ціни залишилися на рівні 2024 року. А от дешевше винаймати однокімнатне житло стало лише у Луцьку – на 4%.

Лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири залишається Ужгород, де ціни за рік підстрибнули на 12%. За ним йде Львів – 17 807 гривень (+5%) та Київ – 16 000 гривень (+7%).

До слова, двокімнатні квартири подешевшали вже у 3 містах – Луцьку, Київ та Сумах. А трикімнатні помешкання стало дешевше винаймати у 5 містах – Херсоні, Одесі, Сумах, Чернігові та Луцьку.



Ціни за оренду однокімнатних квартир / Інфографіка OLX Нерухомість

Зауважимо, що експерти ЛУН наводять дещо інші дані. За їхньою інформацією, середня вартість однокімнатної квартири за рік знизилася одразу у містах: Сумах – на 14%, Полтаві – на 7%, Рівному – на 4%, Києві – на 3%.

Про що ще йдеться у річному звіті від OLX Нерухомість?

У 2025 році близько третини покупців планували придбати житло у 2026 році, що підтримувало поступове відновлення ринку. Медіанна вартість квартир зросла на 19%, найвищі ціни зберігалися у Києві та західних містах, а Ужгород став лідером за темпами подорожчання. Сегмент приватних будинків зростав швидше: попит збільшився, а медіанна ціна піднялася на 27%.

На ринку оренди квартир попит і пропозиція скоротилися, але ціни зросли на 8%, найбільше – на трикімнатне житло; найдорожчою для оренди залишався Ужгород. Оренда будинків була однією з найактивніших і подорожчала на 13% через дефіцит пропозиції. Комерційна нерухомість втратила активність, проте орендні ставки зросли на 25%, передусім на офіси.

У 2026 році ринок нерухомості залишатиметься під тиском дефіциту пропозиції та стабільного попиту, що підтримуватиме зростання цін, особливо на автономне житло у безпечних регіонах. Зниження вартості не очікується через обмежену кількість об'єктів, подорожчання будівництва та обережніші рішення покупців; попит підтримуватиме програма "єОселя". В оренді зберігатиметься інтерес до автономних квартир і житла в передмістях.