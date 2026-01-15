Як змінився попит на будинки за містом?

Ускладнення ситуації з енергетикою в Києві відбилося в зростанні попиту на заміську нерухомість. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка з нерухомості Ірина Луханіна.

За словами експертки, попит на заміські будинки у 2025 році залишався стабільно високим. У фокусі зацікавленості було житло, придатне для повноцінного проживання. У 2026 році рієлторка спостерігає додатковий підйом попиту на приватні будинки.

Ірина Луханіна Рієлторка, аналітикиня ринку У січні 2026 року на тлі перебоїв з теплопостачанням та енергопостачанням у Києві справді помітно зросла зацікавленість заміською нерухомістю. Водночас запит змінився якісно: клієнти шукають не "будь-який будинок", а будинок, який технічно готовий до викликів зими. По оренді це проявляється хвилею запитів "на зиму" або на 1 – 3 місяці, особливо від сімей із дітьми та людей, які працюють дистанційно.

На думку фахівчині, для багатьох покупців та орендарів заміський будинок є не тільки розширенням житлового простору та автономності, а й асоціюється з психологічним відчуттям безпеки.

Зверніть увагу! Після обстрілу Києва 9 січня майже 6 тисяч багатоповерхівок залишилися без опалення. Влада міста закликала тимчасово залишити столицю тих, у кого є така можливість, і переїхати до житла з автономним джерелом живлення й тепла. Станом на 15 січня близько 300 багатоповерхових будинків залишаються без опалення.

Водночас спостереження рієлтора Сергія Сидоренка свідчать про те, що попит на заміські будинки в січні перебуває на рівні 2025 року та є загалом невисоким. Як пише hromadske, серед причин цього – робота в місті й ускладнена логістика через негоду. Крім того, попит стримує те, що власники нерухомості зацікавлені в довготривалій оренді, а не на 2 – 3 місяці холодної пори.

Як обирають заміську нерухомість у 2026 році?

Рієлторка Ірина Луханіна говорить, що при виборі заміського житла люди звертають увагу на наявність:

автономного опалення – газового чи твердопаливного котла;

генератора або можливості його підключення – інвертора, акумуляторів;

власної свердловини або стабільного водопостачання;

утеплення та енергоефективності будинку;

адекватної логістики до Києва.

Зі слів експертки, у січні кількість консультацій та переглядів для купівлі будинків зросла. Разом із тим, частина клієнтів обирає спочатку тестувати формат життя за містом через оренду. Кількість таких звернень збільшилася, проте для рієлторів ринок змінився, каже Ірина Луханіна.

Значна частина "постійних" орендарів, які раніше знімали будинки раз на рік чи раз на два роки, наразі роз'їхалися. Тому сьогодні рієлтори більше орієнтуються на формування пулу власників (орендодавців і продавців), щоб мати стабільну пропозицію, регулярну рекламу й прогнозований потік запитів,

– зазначає фахівчиня з нерухомості.

Зауважимо! Зміну попиту на заміське житло, зокрема – зростання зацікавленості, фіксували ще в середині 2025 року. Однак попри підвищений інтерес, загальну ситуацію на ринку характеризували як складну.

