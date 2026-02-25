Как работают схемы с фейковой арендой?

Правоохранители фиксируют сезонный всплеск фейковых объявлений о посуточной и краткосрочной аренде, отмечает в соцсетях Национальная полиция Украины.

Чаще всего мошенники используют краткосрочные предложения аренды, например, жилье для отдыха на праздники. В объявлениях предлагают привлекательные варианты по заниженным ценам и отмечают, что желающих много, поэтому нужно срочно внести аванс.

После получения предоплаты связь с "владельцем" исчезает. В таких публикациях часто используют фото недвижимости из других регионов или даже из-за рубежа. Снимки берут из открытых источников, а адрес могут указывать с ошибками или вымышленный.

Распространена и схема с долгосрочной арендой. Мошенник снимает реальную квартиру на короткий срок, например на неделю, а потом предлагает ее другим людям уже на несколько месяцев. Получив оплату вперед, злоумышленник исчезает, а настоящий владелец жилья может даже не знать о ситуации.

Также жилье может находиться в ипотеке, под арестом или иметь неправильно оформленные документы на собственность, пишет "Юридический советник для ВПЛ".

На что обратить внимание, чтобы не потерять деньги?

В полиции отмечают, что главное правило – не переводить предоплату незнакомым лицам без проверки. Если речь идет о долгосрочной аренде, нужно настаивать на подписании письменного договора.

Также стоит:

проверить цену , ведь существенно более низкая стоимость по сравнению с рынком является типичным признаком мошенничества;

, ведь существенно более низкая стоимость по сравнению с рынком является типичным признаком мошенничества; загрузить фото из объявления в Google Images , чтобы проверить, не использовали ли их ранее для других объектов;

, чтобы проверить, не использовали ли их ранее для других объектов; уточнить адрес и убедиться, что он существует;

и убедиться, что он существует; оценить аккаунт арендодателя , в частности дату создания профиля и активность;

, в частности дату создания профиля и активность; написать с другого номера по бронированию на те же даты, если жилье доступно всегда, это повод насторожиться.

Какие документы проверить перед подписанием договора?