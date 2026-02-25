Как работают схемы с фейковой арендой?
Правоохранители фиксируют сезонный всплеск фейковых объявлений о посуточной и краткосрочной аренде, отмечает в соцсетях Национальная полиция Украины.
Чаще всего мошенники используют краткосрочные предложения аренды, например, жилье для отдыха на праздники. В объявлениях предлагают привлекательные варианты по заниженным ценам и отмечают, что желающих много, поэтому нужно срочно внести аванс.
После получения предоплаты связь с "владельцем" исчезает. В таких публикациях часто используют фото недвижимости из других регионов или даже из-за рубежа. Снимки берут из открытых источников, а адрес могут указывать с ошибками или вымышленный.
Распространена и схема с долгосрочной арендой. Мошенник снимает реальную квартиру на короткий срок, например на неделю, а потом предлагает ее другим людям уже на несколько месяцев. Получив оплату вперед, злоумышленник исчезает, а настоящий владелец жилья может даже не знать о ситуации.
Также жилье может находиться в ипотеке, под арестом или иметь неправильно оформленные документы на собственность, пишет "Юридический советник для ВПЛ".
На что обратить внимание, чтобы не потерять деньги?
В полиции отмечают, что главное правило – не переводить предоплату незнакомым лицам без проверки. Если речь идет о долгосрочной аренде, нужно настаивать на подписании письменного договора.
Также стоит:
- проверить цену, ведь существенно более низкая стоимость по сравнению с рынком является типичным признаком мошенничества;
- загрузить фото из объявления в Google Images, чтобы проверить, не использовали ли их ранее для других объектов;
- уточнить адрес и убедиться, что он существует;
- оценить аккаунт арендодателя, в частности дату создания профиля и активность;
- написать с другого номера по бронированию на те же даты, если жилье доступно всегда, это повод насторожиться.
Какие документы проверить перед подписанием договора?
Перед заключением договора нужно проверить паспорт арендодателя и документы, подтверждающие право собственности на квартиру или дом. Это может быть выписка из Государственного реестра прав или другой документ.
В то же время даже предоставленные копии не гарантируют полной безопасности, поскольку документы могут быть подделаны. Поэтому проверку следует сочетать с личной встречей, осмотром жилья и подписанием договора с четко прописанными условиями аренды.