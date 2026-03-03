Подешевела ли аренда в Киеве за зиму?
Пиковые значения зафиксировали в августе 2025 года – тогда однокомнатные квартиры в среднем стоили 20 тысяч гривен, сообщает ЛУН.
После этого рынок скорректировался примерно на 15%, однако уже в конце осени цены снова начали расти. В январе и феврале динамика замедлилась, но резкого проседания не произошло.
Мы видим нетипичную для Киева ситуацию: цена не растет год от года. Для столицы это скорее исключение,
– объяснила Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.
В то же время в большинстве районов столицы цены за год выросли. Зато в Днепровском и Дарницком районах, которые больше всего пострадали от отсутствия отопления, средние ставки остались на уровне прошлого года.
Сколько стоит аренда квартир в Киеве по районам?
В марте стоимость аренды однокомнатных квартир составляет:
- Печерский район – 38 000 гривен;
- Шевченковский район – 28 300 гривен;
- Голосеевский район – 20 000 гривен;
- Подольский район – 18 800 гривен;
- Соломенский район – 15 600 гривен 15 600 гривен;
- Дарницкий район – 15 000 гривен;
- Оболонский район – 14 000 гривен.
Самыми дешевыми остаются Днепровский с арендной ставкой 13 500 гривен, Святошинский и Деснянский – 13 тысяч и 10 тысяч гривен соответственно.
Аренда двухкомнатных квартир составляет:
- Печерский район – 47 800 гривен;
- Шевченковский район – 35 000 гривен;
- Голосеевский район – 30 000 гривен;
- Подольский район – 23 000 гривен;
- Соломенский район – 22 000 гривен;
- Оболонский район – 20 000 гривен;
- Дарницкий район – 18 000 гривен;
- Святошинский район – 16 500 гривен;
- Днепровский район – 15 000 гривен;
- Деснянский район – 12 000 гривен.
Как изменился спрос?
Об активности арендаторов свидетельствует скорость сдачи квартир. В начале января жилье находило арендатора в среднем за 9 дней. После обстрелов этот показатель вырос до 15 дней, что свидетельствовало о временном снижении активности.
В конце февраля средний срок сократился до 10 дней. Рынок частично восстановился, однако скорость заключения сделок еще реагирует на ситуацию с безопасностью.
Как работают схемы с фейковой арендой?
В Украине растет количество мошенничеств с арендой жилья, особенно накануне праздников и в туристический сезон. Людей выманивают предоплатой за ненастоящие квартиры или повторно сдают чужое жилье, после чего исчезают с деньгами.
Правоохранители рекомендуют не переводить деньги без проверки, настаивать на письменном договоре и проверять объявления на подлинность.