Подешевела ли аренда в Киеве за зиму?

Пиковые значения зафиксировали в августе 2025 года – тогда однокомнатные квартиры в среднем стоили 20 тысяч гривен, сообщает ЛУН.

После этого рынок скорректировался примерно на 15%, однако уже в конце осени цены снова начали расти. В январе и феврале динамика замедлилась, но резкого проседания не произошло.

Мы видим нетипичную для Киева ситуацию: цена не растет год от года. Для столицы это скорее исключение,

– объяснила Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

В то же время в большинстве районов столицы цены за год выросли. Зато в Днепровском и Дарницком районах, которые больше всего пострадали от отсутствия отопления, средние ставки остались на уровне прошлого года.

Сколько стоит аренда квартир в Киеве по районам?

В марте стоимость аренды однокомнатных квартир составляет:

Печерский район – 38 000 гривен;

Шевченковский район – 28 300 гривен;

Голосеевский район – 20 000 гривен;

Подольский район – 18 800 гривен;

Соломенский район – 15 600 гривен 15 600 гривен;

Дарницкий район – 15 000 гривен;

Оболонский район – 14 000 гривен.

Самыми дешевыми остаются Днепровский с арендной ставкой 13 500 гривен, Святошинский и Деснянский – 13 тысяч и 10 тысяч гривен соответственно.

Аренда двухкомнатных квартир составляет:

Печерский район – 47 800 гривен;

Шевченковский район – 35 000 гривен;

Голосеевский район – 30 000 гривен;

Подольский район – 23 000 гривен;

Соломенский район – 22 000 гривен;

Оболонский район – 20 000 гривен;

Дарницкий район – 18 000 гривен;

Святошинский район – 16 500 гривен;

Днепровский район – 15 000 гривен;

Деснянский район – 12 000 гривен.

Как изменился спрос?

Об активности арендаторов свидетельствует скорость сдачи квартир. В начале января жилье находило арендатора в среднем за 9 дней. После обстрелов этот показатель вырос до 15 дней, что свидетельствовало о временном снижении активности.

В конце февраля средний срок сократился до 10 дней. Рынок частично восстановился, однако скорость заключения сделок еще реагирует на ситуацию с безопасностью.

