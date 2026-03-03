Чи подешевшала оренда у Києві за зиму?

Пікові значення зафіксували в серпні 2025 року – тоді однокімнатні квартири в середньому коштували 20 тисяч гривень, повідомляє ЛУН.

Дивіться також Не Київ і не Львів: жителі яких міст відчують подорожчання оренди житла у березні

Після цього ринок скоригувався приблизно на 15%, однак уже наприкінці осені ціни знову почали зростати. У січні та лютому динаміка сповільнилася, але різкого просідання не відбулося.

Ми бачимо нетипову для Києва ситуацію: ціна не зростає рік до року. Для столиці це радше виняток,

– пояснила Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

Водночас у більшості районів столиці ціни за рік зросли. Натомість у Дніпровському та Дарницькому районах, які найбільше постраждали від відсутності опалення, середні ставки залишилися на рівні минулого року.

Скільки коштує оренда квартир у Києві по районах?

У березні вартість оренди однокімнатних квартир становить:

Печерський район – 38 000 гривень;

Шевченківський район – 28 300 гривень;

Голосіївський район – 20 000 гривень;

Подільський район – 18 800 гривень;

Солом'янський район – 15 600 гривень;

Дарницький район – 15 000 гривень;

Оболонський район – 14 000 гривень.

Найдешевшими залишаються Дніпровський з орендною ставкою 13 500 гривень, Святошинський та Деснянський – 13 тисяч й 10 тисяч гривень відповідно.

Оренда двокімнатних квартир становить:

Печерський район – 47 800 гривень;

Шевченківський район – 35 000 гривень;

Голосіївський район – 30 000 гривень;

Подільський район – 23 000 гривень;

Солом'янський район – 22 000 гривень;

Оболонський район – 20 000 гривень;

Дарницький район – 18 000 гривень;

Святошинський район – 16 500 гривень;

Дніпровський район – 15 000 гривень;

Деснянський район – 12 000 гривень.

Як змінився попит?

Про активність орендарів свідчить швидкість здачі квартир. На початку січня житло знаходило орендаря в середньому за 9 днів. Після обстрілів цей показник зріс до 15 днів, що свідчило про тимчасове зниження активності.

Наприкінці лютого середній термін скоротився до 10 днів. Ринок частково відновився, однак швидкість укладання угод ще реагує на безпекову ситуацію.

Як працюють схеми з фейковою орендою?