Чи схвалили "податок на OLX" та оподаткування посилок до 150 євро?

Мова йде про законопроєкти №15111 та №15112-1, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Один із законопроєктів передбачає скасування пільги на безмитні посилки до 150 євро. Комітет з питань податків схвалив його: 15 голосів "за" та 7 "утримались". Завдяки таким змінам Уряд сподівається зібрати до 10 мільярдів гривень. додаткових надходжень.

За слова Железняка, це зміни у Податковий кодекс – технічні. Головні зміни – у Митному кодексі, за які поки не голосували.

Введення в дію закону буде не раніше 2027-го, але тільки після того, як буде рішення Уряду – коли система буде готова. Я переконаний, що це буде значно пізніше 1 січня 2027-го,

– каже Железняк.

Другий законопроєкт – про оподаткування цифрових платформ, який схвалили із деякими змінами: 20 голосів "за" та 2 "утримались". У альтернативному законопроєкті океслили такі зміни:

надання дозволу самозайнятим особам оподатковувати доходи від платформ на загальних підставах як і для фізичних осіб;

виключення необхідності відкриття спеціальних рахунків для продавців через платформи;

відміна обов'язковості розкриття банківської таємниці по доходах продавців;

відміна необхідності подання податкової декларації у разі перевищення ліміту.

Чи вплинуть нові податки на ціни товарів та послуг?

Аналітик Юрій Щедрін для 24 Каналу заявив, що оподаткування цифрових платформ та податок на посилки з-за кордону, зокрема на китайський товар, може вплинути на вартість товарів.

Юрій Щедрін, аналітик ГО "Центр розвитку міст" Наприклад, чимало мереж продають той самий товар на українському ринку, але вже з націнкою. Відповідно, якщо обмежать можливість замовляти напряму з Китаю, споживачі будуть змушені купувати його в цих торгових мережах. У такій ситуації мережі зможуть більш вільно формувати ціни.

Сума податків, де є ПДВ на рівні 18% та 5% військового збору, – це нереально в сучасних умовах. Чимало бізнесів можуть цього не потягнути: від салонів краси до консалтингових фірм.

Таким чином, для них залишатиметься два варіанти: або закритися, або ж дробити бізнес на декілька ФОПів,

– зауважує Щедрін.

