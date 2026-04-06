Одобрили ли "налог на OLX" и налогообложение посылок до 150 евро?

Речь идет о законопроектах №15111 и №15112-1, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Один из законопроектов предусматривает отмену льготы на беспошлинные посылки до 150 евро. Комитет по вопросам налогов одобрил его: 15 голосов "за" и 7 "воздержались". Благодаря таким изменениям Правительство надеется собрать до 10 миллиардов гривен. дополнительных поступлений.

По слова Железняка, это изменения в Налоговый кодекс – технические. Главные изменения – в Таможенном кодексе, за которые пока не голосовали.

Введение в действие закона будет не ранее 2027-го, но только после того, как будет решение Правительства – когда система будет готова. Я убежден, что это будет значительно позже 1 января 2027-го,

– говорит Железняк.

Второй законопроект – о налогообложении цифровых платформ, который одобрили с некоторыми изменениями: 20 голосов "за" и 2 "воздержались". В альтернативном законопроекте океслили такие изменения:

предоставление разрешения самозанятым лицам облагать доходы от платформ на общих основаниях как и для физических лиц;

исключение необходимости открытия специальных счетов для продавцов через платформы;

отмена обязательности раскрытия банковской тайны по доходам продавцов;

отмена необходимости подачи налоговой декларации в случае превышения лимита.

Повлияют ли новые налоги на цены товаров и услуг?

Аналитик Юрий Щедрин для 24 Канала заявил, что налогообложение цифровых платформ и налог на посылки из-за рубежа, в частности на китайский товар, может повлиять на стоимость товаров.

Юрий Щедрин, аналитик ОО "Центр развития городов" Например, немало сетей продают тот же товар на украинском рынке, но уже с наценкой. Соответственно, если ограничат возможность заказывать напрямую из Китая, потребители будут вынуждены покупать его в этих торговых сетях. В такой ситуации сети смогут более свободно формировать цены.

Сумма налогов, где есть НДС на уровне 18% и 5% военного сбора, – это нереально в современных условиях. Многие бизнесы могут этого не потянуть: от салонов красоты до консалтинговых фирм.

Таким образом, для них останется два варианта: или закрыться, или же дробить бизнес на несколько ФЛП,

– отмечает Щедрин.

