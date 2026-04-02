Что известно о работе в Украине?
Сегодня в стране работает 13,1 миллиона человек, о чем сообщил министр экономики Алексей Соболев на своей странице в Facebook.
Из всего этого количества – за 10,5 миллионов уплачивается единый социальный взнос. А это только примерно трети населения.
Поэтому внутренний резерв составляет до 7 миллионов человек, среди которых:
- ВПЛ трудоспособного возраста;
- молодежь и люди с инвалидностью вне рынка труда;
- украинцы до 60 лет, которые получают пенсию;
- люди с ухаживающими обязанностями.
Мы должны обеспечить возможность работать всем украинцам, кто может и хочет – через приобретение новых навыков и смену профессии. А работодателям – помочь быстро находить нужных работников.
Все эти принципы заложены в Стратегии занятости до 2030 года. Их начинают воплощать через ряд программ:
- Подготовка и профразвитие кадров для ОПК и других приоритетных отраслей – правительство софинансирует обучение именно под запрос работодателей через действующую программу ваучеров.
- Проект "Опыт имеет значение" для людей 50 лет и старше, чтобы помочь им быстрее вернуться к работе.
- Менторская поддержка для молодых предпринимателей от 18 до 25 лет и упрощенный доступ для них к микрогрантам.
- Профориентация для учащихся и молодежи 14 – 16 лет.
- Точка опоры – программа поддержки бизнеса и работников в периоды простоя вследствие вооруженной агрессии России.
- Расторжение трудового договора с работодателем на ВОТ или в зоне боевых действий.
- Прогнозирование потребностей в специалистах и рабочих кадрах.
Обратите внимание! Отмечается, что важно не только увеличить количество занятых, а обеспечить качественную и продуктивную занятость.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко напомнила, что правительство уже одобрило проект нового Трудового кодекса. Кроме того, документ уже готовится к первому чтению.
Далее ожидаются системные решения для людей и бизнеса с привлечением доноров и частного сектора. Поэтому правительство начинает неделю занятости.
Подчеркивается, что рынок труда стал вызовом на фоне войны и миграции.
Что еще следует знать украинцам об изменениях?
- В начале года – 7 января – Кабмин принял проект обновленного Трудового кодекса Украины. Дело в том, что действующий Кодекс "работает" еще с 1971 года. А правительство хочет модернизировать рынок труда.
- Напомним, что в Украине уже начали вводить изменения относительно работы. Так, с 14 марта ввели новые правила приостановления трудовых договоров во время военного положения. Максимальный срок составит 90 календарных дней.