Що робити, якщо кредитор подав позов до суду?

Коли надходить повідомлення про те, що банк подав позов до суду, в людей виникають різні думки. Одні не можуть зрозуміти, чому проти них відкривають справу, або ж і зовсім не пам'ятають, що брали кредит. Інші ж просто ігнорують повістку. Про те, як діяти коли вже з'явилося повідомлення про виклик до суду з боку банку, в коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка, власниця юридичної фірми "CONSEIL" Валерія Скользнєва.

Після початку пандемії коронавірусу судова система стала більш автоматизована. В Україні з'явився Електронний суд – система, в якій можна відстежувати все по своїм судовим справам. Експертка радить одразу звертатися до адвоката або юриста за консультацією, коли людині стало відомо, що борг з неї кредитор хоче отримати через суд.

Адвокати за номером справи перевіряють на сайті Судової влади України, чи дійсно така справа проти людини відкрита, чи не стався якийсь збій.

Валерія Скользнєва Адвокатка, власниця юридичної фірми "CONSEIL" Залежно від того, чи актуальне питання, чи суд не повернув цей позов, не залишив без руху, я пропоную людям захищати їх інтереси в суді. Це означає ознайомитися з матеріалами справи, потім писати відзив на позовну заяву й, у разі необхідності, представляти інтереси клієнта в суді.

Пані Валерія пояснила, що всі українські суди працюють, керуючись безпосередньо Цивільним процесуальним кодексом. Базова законодавча підбірка, за якою люди можуть захищати свої права, коли йде справа з банком або іншою кредитною установою, містить:

Цивільний кодекс України;

Закон України "Про споживче кредитування";

Закон України "Про захист прав споживачів";

Закон України "Про електронну комерцію".

Юрист допомагає людині вже відтоді, коли отримує повний пакет документів суду щодо нього та проводить аналіз.

Це та стадія, коли ми можемо побачити, чи є там перспективи. Ну, взагалі, по банківських спорах перспективи є завжди. Тобто там нема такого, як в позові про розірвання шлюбу, коли все зрозуміло,

– говорить Валерія Скользнєва.

Крім того, за словами експертки, у фінансових установах теж працюють люди, які часто припускаються помилок. Тому на всі можливі спірні питання варто звертати увагу.

Далі до суду подається відзив. Це процесуальний документ, в якому сторона відповідача викладає всі заперечення та нормативні обґрунтування на позовну заяву кредитора. Адвокатка зауважує, що в 95 випадках людина програє суд, якщо не буде нічого робити, а фахівець не напише відзив.

Зазначимо! Безпосередня участь сторін у справі залежить від того, в якій процедурі суд вирішив її розглядати. Нерідко, до слова, судове засідання проходить у режимі відеоконференції.

Пані Валерія підсумувала, що в спорах з кредитором позитивним результатом не завжди є рішення про повне закриття кредиту. Для боржника може бути хорошим варіантом навіть зменшення суми, чого також можна досягнути через суд.

Програємо іноді справи – це правда, але і виграємо, зменшуємо борги, домовляємося, коли вже є рішення на нормальні умови. Тобто, різні бувають випадки. Головне, щось треба робити… Треба все одно думати, як допомогти клієнту, щоб йому не заарештували рахунки,

– підсумувала експертка.

Чи можливо брати участь у суді по кредитах дистанційно, якщо людина за кордоном чи в зоні бойових дій?

Валерія Скользнєва пояснила, що адвокати працюють на підставі договору про надання правничої допомоги, який цілком можна підписати дистанційно. Чинний договір дозволяє фахівцю видати ордер і представляти інтереси клієнта в суді.

Що ще варто знати про розв'язання питання боргів через суд?