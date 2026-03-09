Что делать, если кредитор подал иск в суд?
Когда поступает сообщение о том, что банк подал иск в суд, у людей возникают разные мысли. Одни не могут понять, почему против них открывают дело, или же и вовсе не помнят, что брали кредит. Другие же просто игнорируют повестку. О том, как действовать когда уже появилось сообщение о вызове в суд со стороны банка, в комментарии 24 Канала рассказала адвокат, владелица юридической фирмы "CONSEIL" Валерия Скользнева.
После начала пандемии коронавируса судебная система стала более автоматизированной. В Украине появился Электронный суд – система, в которой можно отслеживать все по своим судебным делам. Эксперт советует сразу обращаться к адвокату или юристу за консультацией, когда человеку стало известно, что долг с него кредитор хочет получить через суд.
Адвокаты по номеру дела проверяют на сайте Судебной власти Украины, действительно ли такое дело против человека открыто, не произошел ли какой-то сбой.
В зависимости от того, актуален ли вопрос, или суд не вернул этот иск, не оставил без движения, я предлагаю людям защищать их интересы в суде. Это означает ознакомиться с материалами дела, потом писать отзыв на исковое заявление и, в случае необходимости, представлять интересы клиента в суде.
Госпожа Валерия объяснила, что все украинские суды работают, руководствуясь непосредственно Гражданским процессуальным кодексом. Базовая законодательная подборка, по которой люди могут защищать свои права, когда идет дело с банком или другим кредитным учреждением, содержит:
- Гражданский кодекс Украины;
- Закон Украины "О потребительском кредитовании";
- Закон Украины "О защите прав потребителей";
- Закон Украины "Об электронной коммерции".
Юрист помогает человеку уже с тех пор, когда получает полный пакет документов суда по нему и проводит анализ.
Это та стадия, когда мы можем увидеть, есть ли там перспективы. Ну, вообще, по банковским спорам перспективы есть всегда. То есть там нет такого, как в иске о расторжении брака, когда все понятно,
– говорит Валерия Скользнева.
Кроме того, по словам эксперта, в финансовых учреждениях тоже работают люди, которые часто допускают ошибки. Поэтому на все возможные спорные вопросы стоит обращать внимание.
Далее в суд подается отзыв. Это процессуальный документ, в котором сторона ответчика излагает все возражения и нормативные обоснования на исковое заявление кредитора. Адвокат замечает, что в 95 случаях человек проиграет суд, если не будет ничего делать, а специалист не напишет отзыв.
Отметим! Непосредственное участие сторон в деле зависит от того, в какой процедуре суд решил его рассматривать. Нередко, к слову, судебное заседание проходит в режиме видеоконференции.
Госпожа Валерия подытожила, что в спорах с кредитором положительным результатом не всегда является решение о полном закрытии кредита. Для должника может быть хорошим вариантом даже уменьшение суммы, чего также можно достичь через суд.
Проигрываем иногда дела – это правда, но и выигрываем, уменьшаем долги, договариваемся, когда уже есть решение на нормальные условия. То есть, разные бывают случаи. Главное, что-то надо делать... Надо все равно думать, как помочь клиенту, чтобы ему не арестовали счета,
– подытожила эксперт.
Возможно ли участвовать в суде по кредитам дистанционно, если человек за границей или в зоне боевых действий?
Валерия Скользнева объяснила, что адвокаты работают на основании договора о предоставлении юридической помощи, который вполне можно подписать дистанционно. Действующий договор позволяет специалисту выдать ордер и представлять интересы клиента в суде.
Что еще стоит знать о решении вопроса долгов через суд?
Если человек не желает идти в суд через иск финучреждения, то в большинстве случаев он оказывается в проигрышной позиции. Адвокаты говорят, что когда должник ничего не делает, то суд самостоятельно принимает решение.
Подача банком иска в суд означает, что кредитный спор перешел в юридическую плоскость. Даже, если сумма долга незначительная, то стоит выразить позицию сторон, чтобы не было худших последствий.