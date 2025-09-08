Який стаж потрібен вчителям для виходу на пенсію?

Для виходу на пенсію за вислугу років вчителям необхідно мати не менше 30 років педагогічного стажу і досягти 55 років, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про пенсійне забезпечення".

Раніше педагоги могли виходити пенсію за вислугою років незалежно від віку, проте правила змінилися. При цьому збережено право виходу на пенсію без урахування віку для тих, хто до 1 січня 2016 року вже мав педагогічний стаж:

на 1 квітня 2015 року – не менше 25 років;

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року і пізніше – 30 років.

Також передбачені пільги для педагогів 1971 року народження і старше. Вони можуть вийти на пенсію за вислугу років раніше 55 років за наявності необхідного стажу.

Вік виходу залежить від дати народження:

50 років – для народжених з 1 січня по 30 червня 1966 року;

50 років 6 місяців – для народжених з 1 липня по 31 грудня 1966 року;

51 рік – для народжених з 1 січня по 30 червня 1967 року;

51 рік 6 місяців – для народжених з 1 липня по 31 грудня 1967 року;

52 роки – для народжених з 1 січня по 30 червня 1968 року;

52 роки 6 місяців – для народжених з 1 липня по 31 грудня 1968 року;

53 роки – для народжених з 1 січня по 30 червня 1969 року;

53 роки 6 місяців – для народжених з 1 липня по 31 грудня 1969 року;

54 роки – для народжених з 1 січня по 30 червня 1970 року;

54 роки 6 місяців – для народжених з 1 липня по 31 грудня 1970 року;

55 років – для народжених у 1971 році.

Що потрібно знати про пенсії в Україні?