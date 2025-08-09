Хто може отримати подвійний стаж?

Для призначення пенсії враховується стаж, у якому зараховують у подвійному розмірі періоди роботи в складних, небезпечних або екстремальних умовах, передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

За таких умов кожен відпрацьований рік рахується як два, що дозволяє раніше вийти на пенсію. Основні категорії працівників, які можуть отримати подвійний стаж:

Підземні роботи: шахти, рудники, метро, обслуговування підземних комунікацій.

шахти, рудники, метро, обслуговування підземних комунікацій. Робота в екстремальних кліматичних зонах: Крайній Північ, високогір’я, несприятливі кліматичні регіони.

Крайній Північ, високогір’я, несприятливі кліматичні регіони. Військові служби: учасники бойових дій, антитерористичних операцій та інші, які виконують особливо небезпечні завдання.

учасники бойових дій, антитерористичних операцій та інші, які виконують особливо небезпечні завдання. Медичні працівники з підвищеним ризиком: працівники протитуберкульозних диспансерів, психіатричних та інфекційних закладів (зокрема до 1 січня 2004 року).

працівники протитуберкульозних диспансерів, психіатричних та інфекційних закладів (зокрема до 1 січня 2004 року). Працівники водного транспорту з тривалими рейсами та специфічними умовами праці.

з тривалими рейсами та специфічними умовами праці. Особи, які працювали в умовах ліквідації надзвичайних ситуацій (аварії, катастрофи, стихійні лиха).

надзвичайних ситуацій (аварії, катастрофи, стихійні лиха). Працівники, зайняті у шкідливих або особливо шкідливих умовах (шум, вібрації, радіація, токсичні речовини).

Як скористатися правом на ранній вихід на пенсію?

Щоб отримати пенсію раніше за рахунок подвійного стажу, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України з документальним підтвердженням:

Записами у трудовій книжці;

Довідками від роботодавців;

Витягами з нормативних актів щодо умов праці.

Таким чином, ПФУ врахує подвійний стаж при призначенні пенсії, що допоможе вийти на заслужений відпочинок раніше.