Кто может получить двойной стаж?

Для назначения пенсии учитывается стаж, в котором засчитывают в двойном размере периоды работы в сложных, опасных или экстремальных условиях, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Читайте также Финансирование пенсий начато: будет ли увеличение выплат пенсионеров в августе

При таких условиях каждый отработанный год считается как два, что позволяет раньше выйти на пенсию. Основные категории работников, которые могут получить двойной стаж:

  • Подземные работы: шахты, рудники, метро, обслуживание подземных коммуникаций.
  • Работа в экстремальных климатических зонах: Крайний Север, высокогорье, неблагоприятные климатические регионы.
  • Военные службы: участники боевых действий, антитеррористических операций и другие, выполняющие особо опасные задачи.
  • Медицинские работники с повышенным риском: работники противотуберкулезных диспансеров, психиатрических и инфекционных учреждений (в частности до 1 января 2004 года).
  • Работники водного транспорта с длительными рейсами и специфическими условиями труда.
  • Лица, которые работали в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций (аварии, катастрофы, стихийные бедствия).
  • Работники, занятые во вредных или особо вредных условиях (шум, вибрации, радиация, токсичные вещества).

Как воспользоваться правом на ранний выход на пенсию?

Чтобы получить пенсию раньше за счет двойного стажа, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины с документальным подтверждением:

  • Записями в трудовой книжке;
  • Справками от работодателей;
  • Выписками из нормативных актов об условиях труда.

Таким образом, ПФУ учтет двойной стаж при назначении пенсии, что поможет выйти на заслуженный отдых раньше.