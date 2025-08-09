Кто может получить двойной стаж?
Для назначения пенсии учитывается стаж, в котором засчитывают в двойном размере периоды работы в сложных, опасных или экстремальных условиях, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
При таких условиях каждый отработанный год считается как два, что позволяет раньше выйти на пенсию. Основные категории работников, которые могут получить двойной стаж:
- Подземные работы: шахты, рудники, метро, обслуживание подземных коммуникаций.
- Работа в экстремальных климатических зонах: Крайний Север, высокогорье, неблагоприятные климатические регионы.
- Военные службы: участники боевых действий, антитеррористических операций и другие, выполняющие особо опасные задачи.
- Медицинские работники с повышенным риском: работники противотуберкулезных диспансеров, психиатрических и инфекционных учреждений (в частности до 1 января 2004 года).
- Работники водного транспорта с длительными рейсами и специфическими условиями труда.
- Лица, которые работали в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций (аварии, катастрофы, стихийные бедствия).
- Работники, занятые во вредных или особо вредных условиях (шум, вибрации, радиация, токсичные вещества).
Как воспользоваться правом на ранний выход на пенсию?
Чтобы получить пенсию раньше за счет двойного стажа, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины с документальным подтверждением:
- Записями в трудовой книжке;
- Справками от работодателей;
- Выписками из нормативных актов об условиях труда.
Таким образом, ПФУ учтет двойной стаж при назначении пенсии, что поможет выйти на заслуженный отдых раньше.