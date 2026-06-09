Где можно проверить количество имеющегося стажа?

Количество имеющегося стажа можно проверить различными методами, сообщает ПФУ.

Читайте также Без этого вам отменят пенсию: ПФУ напомнил украинцам

Например, для этого можно обратиться в отделение Пенсионного фонда. Также это реально сделать онлайн:

через веб-портал Пенсионного фонда;

приложение ПФУ;

Дию.

Также сделать запрос на такую информацию можно через банковские приложения. Например, Приват24.

Нужно понимать, что именно официальный страховой стаж влияет на размер пенсии. То есть, сейчас в это количество засчитываются периоды, за которые уплачен ЕСВ. Эти взносы должны быть не менее минимальных, по состоянию на 2026 год минимум – 1 902,34 гривны (22% от минимальной зарплаты, установленной сейчас).

Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?