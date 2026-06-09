Где можно проверить количество имеющегося стажа?
Количество имеющегося стажа можно проверить различными методами, сообщает ПФУ.
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Например, для этого можно обратиться в отделение Пенсионного фонда. Также это реально сделать онлайн:
- через веб-портал Пенсионного фонда;
- приложение ПФУ;
- Дию.
Также сделать запрос на такую информацию можно через банковские приложения. Например, Приват24.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Нужно понимать, что именно официальный страховой стаж влияет на размер пенсии. То есть, сейчас в это количество засчитываются периоды, за которые уплачен ЕСВ. Эти взносы должны быть не менее минимальных, по состоянию на 2026 год минимум – 1 902,34 гривны (22% от минимальной зарплаты, установленной сейчас).
Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?
- Сейчас можно уйти на пенсию, начиная с 60 лет. Для этого нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Также можно выйти на заслуженный отдых в 63 года, в этом случае, минимум – 23 года страхового стажа.
- Наиболее поздно можно уйти на пенсию в 65 лет. Минимум для этой возрастной границы – 15 лет страхового стажа.
- Минимумы для 60 и 63 лет будут меняться. Они ежегодно будут расти до 2028 года. А вот для 65 лет изменений не предвидится.