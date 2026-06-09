Де можна перевірити кількість наявного стажу?

Кількість наявного стажу можна перевірити різними методами, повідомляє ПФУ.

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Наприклад, для цього можна звернутись у відділення Пенсійного фонду. Також це реально зробити онлайн:

через вебпортал Пенсійного фонду;

застосунок ПФУ;

Дію.

Також зробити запит на таку інформацію можна через банківські застосунки. Наприклад, Приват24.

Потрібно розуміти, що саме офіційний страховий стаж впливає на розмір пенсії. Тобто, наразі у цю кількість зараховуються періоди, за які сплачено ЄСВ. Ці внески мають бути не менше мінімальних, станом на 2026 рік мінімум – 1 902,34 гривні (22% від мінімальної зарплати, встановленої зараз).

Скільки треба стажу, щоб вийти на пенсію у 2026 році?