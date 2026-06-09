Де можна перевірити кількість наявного стажу?
Кількість наявного стажу можна перевірити різними методами, повідомляє ПФУ.
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Наприклад, для цього можна звернутись у відділення Пенсійного фонду. Також це реально зробити онлайн:
- через вебпортал Пенсійного фонду;
- застосунок ПФУ;
- Дію.
Також зробити запит на таку інформацію можна через банківські застосунки. Наприклад, Приват24.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Потрібно розуміти, що саме офіційний страховий стаж впливає на розмір пенсії. Тобто, наразі у цю кількість зараховуються періоди, за які сплачено ЄСВ. Ці внески мають бути не менше мінімальних, станом на 2026 рік мінімум – 1 902,34 гривні (22% від мінімальної зарплати, встановленої зараз).
Скільки треба стажу, щоб вийти на пенсію у 2026 році?
- Наразі можна піти на пенсію, починаючи з 60 років. Для цього потрібно мати не менш як 33 роки страхового стажу. Також можна вийти на заслужений відпочинок в 63 роки, в цьому випадку, мінімум – 23 роки страхового стажу.
- Найпізніше можна піти на пенсію в 65 років. Мінімум для цієї вікової межі – 15 років страхового стажу.
- Мінімуми для 60 та 63 років будуть змінюватись. Вони щорічно зростатимуть до 2028 року. А от для 65 років змін не передбачається.