Хто і як може отримати 13 пенсію?

13 пенсія – це недоотримана пенсія померлої людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується членам його родини, які мешкали разом на день смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї.

У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, вона ділиться порівну між ними.

Подати заяву на недоотримані виплати за померлого пенсіонера можна:

безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України

дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Звернутися за виплатою 13 пенсії родичі померлого мають протягом 6 місяців з дня, коли буде відкрита спадщина.

Які документи потрібно зібрати?

Разом із заявою для виплати недоотриманої пенсії надаються такі документи:

свідоцтво про смерть;

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

документ, що посвідчує особу заявника (паспорт);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);

реквізити банківського рахунку заявника;

документи, що засвідчують їхнє проживання з пенсіонером на день смерті (довідка про склад сім’ї або довідка про фактичне місце проживання особи без реєстрації тощо).

Важливо! Недоотримана пенсія виплачується органами ПФУ шляхом на поточний рахунок заявника. У випадку, якщо у заявника відсутній банківський рахунок, то виплату можна отримати через систему "Швидка копійка" у будь-якому відділенні "Ощадбанку".