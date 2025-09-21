Що робити, якщо не вистачає записів у трудовій книжці?
Якщо книжка відсутня або в ній немає потрібних записів, стаж можна підтвердити іншими документами: довідками з місця роботи, навчання чи служби, а також архівними даними, повідомляє 24 Канал з посиланням постанову Кабміну №637.
Цікаво Українці не побачать зростання пенсій до кінця року: чи планує уряд переглянути виплати
Однак, особливої уваги потребує підтвердження пільгового стажу. Якщо у трудовій відсутні записи про роботу у шкідливих умовах чи за спеціальністю, Пенсійний фонд вимагає уточнюючі довідки від підприємств або їхніх правонаступників.
Зауважте! Якщо ж підприємство ліквідоване, документи доведеться шукати в архівах.
Чи можна робити виправлення у трудовій книжці?
Як зауважує ПФУ, виправлення у трудовій книжці допустимі, але лише у випадках, коли первинний запис був зроблений з помилками чи неточностями. Це стосується, зокрема, даних про призначення на посаду, переведення, звільнення або заохочення.
Якщо ж інформація внесена правильно, але згодом змінилася, Наприклад, прізвище після одруження, тоді вносять не виправлення, а зміни.
Що відомо про вихід на пенсію в Україні: коротко про головне
В Україні з 2026 року посилять вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію.
Так, у 60 років можна буде піти на відпочинок лише за наявності 33 років стажу, а у 63 вже не менше 23 років.
Щороку норма зростатиме, тому вже у 2028 році для пенсії в 60 років знадобиться 35 років стажу.