Что делать, если не хватает записей в трудовой книжке?
Если книжка отсутствует или в ней нет нужных записей, стаж можно подтвердить другими документами: справками с места работы, учебы или службы, а также архивными данными, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №637.
Интересно Украинцы не увидят роста пенсий до конца года: планирует ли правительство пересмотреть выплаты
Однако, особого внимания требует подтверждения льготного стажа. Если в трудовой отсутствуют записи о работе во вредных условиях или по специальности, Пенсионный фонд требует уточняющие справки от предприятий или их правопреемников.
Обратите внимание! Если же предприятие ликвидировано, документы придется искать в архивах.
Можно ли делать исправления в трудовой книжке?
Как отмечает ПФУ, исправления в трудовой книжке допустимы, но только в случаях, когда первичная запись была сделана с ошибками или неточностями. Это касается, в частности, данных о назначении на должность, переводе, увольнении или поощрении.
Если же информация внесена правильно, но впоследствии изменилась, Например, фамилия после женитьбы, тогда вносят не исправления, а изменения.
Что известно о выходе на пенсию в Украине: коротко о главном
В Украине с 2026 года ужесточат требования к страховому стажу для выхода на пенсию.
Так, в 60 лет можно будет уйти на отдых только при наличии 33 лет стажа, а в 63 уже не менее 23 лет.
Ежегодно норма будет расти, поэтому уже в 2028 году для пенсии в 60 лет понадобится 35 лет стажа.