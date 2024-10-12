Условия для льготной пенсии

Условия назначения льготных пенсий определяются Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщают в ПФУ.

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Основные условия для получения льготной пенсии:

Достижение пенсионного возраста: Для женщин пенсионный возраст зависит от года их рождения. Соответствующий трудовой стаж: Необходимо иметь определенный стаж работы в особо вредных или тяжелых условиях труда. Эти условия определяются в соответствии со списком №1 (подземная работа или работа с особо вредными условиями) или списка №2 (другие работы с вредными условиями).

Если лицо работало на таких работах до вступления в силу Закона, условия назначения пенсии могут определяться по предыдущему законодательству.

Какой стаж для льготной пенсии

На подземных работах и работах с особо вредными условиями:

Если полного стажа не хватает, но есть половина необходимого стажа на вредных работах, пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждый год такой работы для мужчин и на 1 год и 4 месяца для женщин.

Мужчины могут выйти на пенсию по достижении 50 лет, если имеют стаж работы от 20 лет и 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее 10 лет должны быть на указанных работах.

могут выйти на пенсию по достижении 50 лет, если имеют стаж работы от 20 лет и 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее 10 лет должны быть на указанных работах. Женщины могут выйти на пенсию по достижении 45-50 лет (зависит от года рождения), если имеют стаж от 15 лет и 6 месяцев до 20 лет, из которых не менее 7 лет и 6 месяцев на таких работах.

На других работах с вредными условиями труда (список №2):

Мужчины могут получить пенсию после 55 лет, имея стаж от 25 лет и 6 месяцев до 30 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев – на опасных работах.

могут получить пенсию после 55 лет, имея стаж от 25 лет и 6 месяцев до 30 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев – на опасных работах. Женщины выходят на пенсию после 50-55 лет с общим стажем от 20 лет и 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее 10 лет на таких работах.

Льготный стаж позволяет уменьшить пенсионный возраст и получить пенсию раньше обычных условий.