Какая пенсия предоставляется гражданам без стажа

Постановление Кабмина №265 от 26 марта 2008 года удостоверяет, что украинцы, которые не имеют достаточного количества стажа в 65 лет, могут получить специальную выплату. Такая помощь предоставляется вместо пенсии.

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Напомним! Чтобы уйти на пенсию в 60 лет в этом году нужно иметь минимум 31 год страхового стажа, в 63 года – 21 год, в 65 лет – 15 лет.

Помощь тем, кто не имеет права на пенсию рассчитывается как 30% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, эта выплата должна была бы составлять 708,3 гривны сейчас.

Однако, одновременная такая помощь не может быть меньше 2 361 гривны. Соответственно, государство искусственно увеличивает выплату до определенного минимума.

Обратите внимание! Такая помощь назначается не всем. На нее имеют право только те пенсионеры, которые не имеют других финансовых источников для существования, например, зарплаты.