Яка пенсія надається громадянам без стажу

Постанова Кабміну №265 від 26 березня 2008 року засвідчує, що українці, які не мають достатньої кількості стажу у 65 років, можуть отримати спеціальну виплату. Така допомога надається замість пенсії.

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Нагадаємо! Щоб піти на пенсію у 60 років цьогоріч потрібно мати мінімум 31 рік страхового стажу, у 63 роки – 21 рік, у 65 років – 15 років.

Допомога тим, хто не має права на пенсію розраховується як 30% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, ця виплата мала б складати 708,3 гривні зараз.

Проте, одночасна така допомога не може бути меншою за 2 361 гривню. Відповідно, держава штучно збільшує виплату до визначеного мінімуму.

Зверніть увагу! Така допомога призначається не всім. На неї мають право лише ті пенсіонери, які не мають інших фінансових джерел для існування, наприклад, зарплати.