"Гігавату" Зеленського бути

Не все обладнання, що надійде в країну, енергетики зможуть вчасно підʼєднати до мережі, проте до кінця року планується встановити щонайменше 1 гігават, повідомили у Міненерго.

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Як зазначається, енергетики докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше змонтувати та підʼєднати обладнання до мережі. А до розвитку розподіленої генерації залучені як приватні компанії, так і державні підприємства.

Зауважте! Уряд створив сприятливі інвестиційні умови та максимально спростив дозвільні процедури для прискорення розвитку розподіленої генерації.

Це підтвердив також Герман Галущенко виданню Forbes. За його словами, до кінця року в Україну мають доставити обладнання для розподіленої генерації електроенергії на понад 1 гігават, проте запустити його одразу не вдасться.

Герман Галущенко Міністр енергетики України У деяких містах ці установки вже стоять, але підключити їх зможуть не раніше січня. Цей процес відбувається як з боку держкомпаній, так і бізнесу. Деякі приватні компанії генерують енергію не лише для себе, а й віддають у державну мережу. Це важливі проєкти, їх треба реалізовувати, і на час війни вони нам дуже допоможуть – як мінімум, забезпечать електрикою критичну інфраструктуру у випадку блекауту.

Як зазначив Галущенко, держава в останні роки скасувала багато вимог для бізнесу, що гальмували розвиток електрогенерації. Однак ці спрощення часто не працюють, і проблеми доводиться вирішувати вручну, зокрема, питання підключення до мереж.