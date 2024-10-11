"Гигаватту" Зеленского быть

Не все оборудование, что поступит в страну, энергетики смогут вовремя подключить к сети, однако до конца года планируется установить не менее 1 гигаватт, сообщили в Минэнерго.

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Как отмечается, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее смонтировать и подключить оборудование к сети. А к развитию распределенной генерации привлечены как частные компании, так и государственные предприятия.

Заметьте! Правительство создало благоприятные инвестиционные условия и максимально упростило разрешительные процедуры для ускорения развития распределенной генерации.

Это подтвердил также Герман Галущенко изданию Forbes. По его словам, до конца года в Украину должны доставить оборудование для распределенной генерации электроэнергии на более 1 гигаватт, однако запустить его сразу не удастся.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины В некоторых городах эти установки уже стоят, но подключить их смогут не раньше января. Этот процесс происходит как со стороны госкомпаний, так и бизнеса. Некоторые частные компании генерируют энергию не только для себя, но и отдают в государственную сеть. Это важные проекты, их надо реализовывать, и на время войны они нам очень помогут – как минимум, обеспечат электричеством критическую инфраструктуру в случае блэкаута.

Как отметил Галущенко, государство в последние годы отменило много требований для бизнеса, тормозивших развитие электрогенерации. Однако эти упрощения часто не работают, и проблемы приходится решать вручную, в частности, вопрос подключения к сетям.