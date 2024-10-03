Возможно ли повышение тарифов на свет

Кабинет Министров Украины не делал никаких заявлений относительно возможного повышения тарифов на электроэнергию, поскольку этот вопрос относится исключительно к его компетенции, заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

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Сергей Коваленко генеральный директор компании Yasno Во-первых, мы, как представители YASNO, не делали никаких заявлений относительно тарифов на электроэнергию для населения. Во-вторых, вопрос тарифов относится исключительно к компетенции Кабинета Министров, и они не делали никаких официальных объявлений

Коваленко подчеркнул, что, несмотря на распространение слухов, энергетики продолжают предоставлять точную информацию и объяснять ситуацию.

Иногда хочется прямо указать на неправду, ведь, кроме нервов и паники среди людей, ложь может привести к нагрузкам на первую линию поддержки,

– сказал гендиректор.

Завершая, Сергей Коваленко призвал доверять только официальным источникам информации.