Передать показатели счетчиков газа

НАК "Нафтогаз Украины" напомнил потребителям, что показатели счетчиков газа надо передавать ежемесячно с 28 числа каждого месяца по 5 число включительно. Даже, если газом не пользуются, это все равно нужно делать, ведь регулятор может начать начислять в платежки средние показатели.

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Подать показатели можно так:

чат-боты GASUA в Viber или Telegram;

на сайте Нафтогаз - без регистрации или в личном кабинете;

SMS на номер 4647;

контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).

Обратите внимание! Тариф на газ у более 90% украинцев составляет 7,96 гривны за кубометр.