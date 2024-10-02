За какие нарушения штрафуют газовики

В "Газсети" сообщили, что только с начала 2024 года в Днепре и Днепровском районе было зафиксировано более 360 случаев несанкционированного отбора природного газа на общую сумму более 3,2 миллиона гривен. Впрочем, в масштабах страны эти цифры значительно больше.

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Основные нарушения включают:

незаконные врезки в газопроводы;

вмешательство в работу газовых счетчиков с целью изменения показателей;

самовольное восстановление газоснабжения.

Обратите внимание! В случае выявления таких нарушений потребитель может быть оштрафован на сумму от 3300 до 50 тысяч гривен. Если потребитель отказывается от уплаты, штраф взимается через суд, и дополнительно придется покрыть судебный сбор.

Более того, в компании также предупреждают, что такие нарушения представляют серьезную опасность для жизни и здоровья. В местах несанкционированных врезок в газопроводы могут возникать утечки газа, что грозит авариями и даже фатальными последствиями.