Сколько будет стоить топливо в Украине

Во время разговора с 24 Каналом энергетический эксперт Сергей Куюн выразил надежду на снижение цен на топливо в октябре. Все из-за того, что мировые цены на нефть начали падать.

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По словам Куюна, в конце прошлой недели цена за баррель нефти в мире упала с 75 долларов до 72 долларов.

Обратите внимание! По состоянию на 30 сентября цена на нефть эталонной марки Brent составляет 71,51 доллара за баррель, марки WTI – 68,01 доллара за баррель, а российской марки Urals – по состоянию на 27 сентября 65,72 доллара за баррель.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы А-95 Все крупные мировые трейдеры ожидают, что цена на нефть должна упасть до 60 долларов. Я бы очень хотел в это верить, ведь если это произойдет, тогда мы почувствуем достаточно существенное удешевление топлива в Украине.

Поэтому Куюн не прогнозирует увеличение цены на топливо, ведь существуют предпосылки именно для уменьшения стоимости.

По информации Консалтинговой группы А-95, средняя стоимость за литр топлива в Украине, по состоянию на 30 сентября, составляет:

бензин А-95 – 56,57 гривны за литр,

– 56,57 гривны за литр, бензин А-92 – 53,70 гривны за литр,

– 53,70 гривны за литр, дизельное топливо – 52,77 гривны за литр,

– 52,77 гривны за литр, газ автомобильный – 32,92 гривны за литр.

Каким будет доллар в октябре

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что в октябре станут наглядными возможные изменения в налогообложении, также их влияние на инфляцию и на валютный рынок. Поэтому именно в этом месяце будут сформированы курсовые ориентиры на ноябрь и декабрь.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы склонны считать, что курсовой рост будет минимальным: на конец месяца коридор допустимых валютных изменений может сместиться до 41,5 – 42,2 гривны за доллар, а общий курсовой рост по итогам октября вряд ли превысит 0,3 – 0,4%. А суммарно за сентябрь – октябрь курс может вырасти в среднем на 1%.

Лесовой перечисляет главные экономические факторы, которые будут влиять в этот период на рынок валют. Это стратегия регулятора, уровень инфляции, развитие экономики, объем макрофинансовых поступлений, объем экспорта и уровень валютной выручки.

Интересно! Среди неэкономических факторов, которые будут влиять на рынок, банкир выделяет ряд военных, например ход боевых действий и ситуация в энергосистеме.

Таким образом, в октябре можно ожидать кульминацию на валютном рынке: именно в этом месяце мы увидим курсовые очертания, которые нас ждут в конце года,

– отмечает господин Тарас.

В то же время общая ситуация на рынке будет оставаться более-менее прогнозируемой, а курсовые изменения будут изменчиво постоянными и без рекордных скачков.

По каким депозитам доходность самая высокая

Для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что в октябре доходность вкладов будет связана со сроком вклада. Как и в сентябре, наибольший доход можно будет получить на депозиты от 1 до 2,5 лет, а максимальные ставки по таким вкладам достигнут 15%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Кроме того, не исключено, что в октябре на поверхности появится новая тенденция: возвращение интереса граждан к ультракоротким вкладам (3 – 6 месяцев) по средним ставкам около 10% годовых. В то же время мы предполагаем, что с октября по декабрь включительно доходность по таким вкладам не превысит 8,5%, то есть ожидаемое сокращение может составить до 1,5 процентных пункта.

Замотаев объясняет, что снижение ставок по ультракоротким вкладам – это вполне логичный ответ рынка на активизацию кредитных программ. Ведь для полноценного развития кредитных программ комбанки привлекают средства, размещенные на длительных во времени депозитах.

Обратите внимание! Главными факторами, которые могут повлиять на развитие депозитов, является уровень инфляции, налоговые изменения, курсовая ситуация на валютном рынке, размер ставки по 3-месячным депсертификатам, общее развитие экономики и состояние энергосистемы. Также будут влиять косвенные факторы, но в сочетании с экономическими достаточно весомыми будут военные факторы.

Поэтому в октябре средние ставки по депозитам почти не изменятся:

вклады от 3 месяцев до 6 месяцев – средняя доходность до 10%, с постепенным уклоном в сторону уменьшения;

вклады от 9 месяцев до 1 года – средняя доходность 11 – 12% годовых;

вклады от 1 года до 2,5 лет – средняя доходность до 13% годовых, максимальные же ставки достигнут 15% годовых.

Как изменятся цены на продукты

Какие цены на мясо в октябре

Ученая Наталья Копытец рассказала для 24 Канала, что в конце сентября в продуктовых супермаркетах сохраняется тенденция колебания розничных цен на основные виды мяса – говядину, свинину и курятину.

Наталья Копытец Ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики За год – с 27 сентября 2023 года по сравнению с соответствующим периодом этого года – больше всего подорожали говядина гуляш, свинина шашлык, свинина ошеек и куриное филе. За этот же период больше всего подешевели сало домашнее, свинина подчеревина и куриные бедра.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в октябре 2024 года сохранится тенденция колебания розничных цен на основные виды мяса в целом и на отдельные виды курятины в частности. Основной причиной этому является полномасштабное вторжение России на территорию Украины и обусловленная им нестабильная ситуация в стране.

По сколько будут овощи и фрукты

Для 24 Канала ученый Инна Сало отметила, что по состоянию на 23 сентября 2024 года цены на овощи борщевого набора против конца августа этого года, по данным Минфина Украины, выросли.

Инна Сало Главная научная сотрудница Института аграрной экономики До конца октября 2024 года с повышением потребительского спроса на овощи при постоянном предложении ожидается незначительное их подорожание – до 10%. В частности, может добавить в цене капуста белокочанная – до 34 гривны за килограмм – и лук репчатый – до 17 гривны за килограмм. Это, конечно, будет зависеть от объемов поставок овощей, условий их хранения и логистики.

Сейчас цены на овощи составляют:

картофель стоит 25,55 гривны за килограмм (+2,6%),

морковь – 18,49 гривны за килограмм (+17,9%),

свекла – 16,33 гривны за килограмм (+41,5%),

несколько снизилась цена на капусту белокочанную – до 30,95 гривны за килограмм (-5,3%),

лук репчатый – до 15,82 гривны за килограмм (-16,7%).

Интересно, что в октябре 2024 года с повышением потребительского спроса на картофель его цена составит в среднем 27 гривен за килограмм. Поскольку из-за жары и засухи в 2024 году по сравнению с 2023 годом получили несколько ниже урожай картофеля, ожидается, что на конец осени цена на него вырастет до 30 гривен за килограмм.

Это, конечно, будет зависеть от объемов поставок и логистики, ведь основным производителем картофеля в Украине являются хозяйства населения, которые в 2023 году обеспечили 98% объемов ее производства,

– отмечает Инна Сало.

В то же время по состоянию на 23 сентября 2024 года цена яблок, по данным Минфина Украины, составляет 26,97 гривны за килограмм. Это на 20,7% ниже показателей конца августа этого года.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в октябре с расширением предложения за счет отечественного производства цены на яблоки будут колебаться в диапазоне 25 – 30 гривны за килограмм в зависимости от их помологического сорта и качества,

– говорит Сало.

Цены на импортируемые плоды и в дальнейшем будут оставаться на довольно высоком уровне. В частности, на апельсины – до 75 гривен за килограмм, лимоны – до 90 гривен за килограмм, мандарины – до 130 гривен за килограмм, бананы – до 65 гривен за килограмм.

Какие цены прогнозируются на хлебопекарные изделия

Как рассказала для 24 Канала ученая Светлана Черемисина, в течение лета продукция хлебопекарной отрасли претерпела следующее подорожание:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 48,50 гривны за килограмм (+6%);

(+6%); хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 39,59 гривны за килограмм (+7,7%);

(+7,7%); хлеб ржаной – до 40,93 гривны за килограмм (+7,9%);

(+7,9%); батон прибавил в цене 7,4% и стоит сейчас 25,39 гривны за 500 граммов.

Светлана Черемисина Главная научная сотрудница Института аграрной экономики Обострение проблемы с электроснабжением заставляет многих производителей хлебопекарной отрасли искать альтернативные пути обеспечения электроэнергией своих производственных процессов собственными силами, а затем постепенно перекладывать свои дополнительные расходы на кошельки потребителей. Сырьевые компоненты хлебопроизводства, в свою очередь, продолжают дорожать.

В течение лета 2024 года сахар подорожал на 18,6% – до 35,66 гривны за килограмм, цена муки выросла на 10,6% – до 17,21 гривны за килограмм, масло подсолнечное прибавило в цене 6,1% – до 61,52 гривны за килограмм.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия. В течение октября хлеб может прибавить в цене 5 – 10%.