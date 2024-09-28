Что прогнозируют эксперты для АЗС

Эксперт Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, что против любых авансовых платежей и законов, которые предусматривают такое, независимо касается ли это АЗС, или торговых сетей.

Читайте также Отключения будут, готовиться стоит: что ждет украинцев зимой

Напоминаем! Как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об историческом большом увеличении налогов, в котором предусматривается уплата налога на прибыль для АЗС авансом. Закон может заработать уже с 1 октября.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Это не соответствует европейским принципам законодательства. И я не понимаю, как может уплачиваться аванс на прибыль, когда прибыль еще не получена. Это означает вымывание средств из предприятия и разрушение его жизнедеятельности.

Омельченко уверяет, что в случае окончательного принятия законопроекта, это может повлиять на уровень ликвидности предприятий на рынке. Таким образом, немало АЗС может просто закрыться, или уйти "в тень".

Обратите внимание! По словам эксперта, принятие законопроекта может потенциально повлиять на рост цен в Украине. Все из-за того, что топливо в основном закупается за рубежом – более 80%.

Для того чтобы закупить топливо, придется брать кредиты, также учитываются транспортные расходы и расходы на сбыт, и только в конечном итоге получается прибыль,

– дополняет господин Владимир.

Впрочем, по мнению энергетического эксперта Сергея Куюна, которым он поделился с 24 Каналом, уплата налога на прибыль для АЗС авансом не повлияет на рынок топлива, но влипнет на поступления бюджета.

Сергей Куюн Директор консалтинговой компании А-95 Если мы говорим о крупных топливных сетях, то по статистике получается так, что все они – нищие. У них нет прибыли, или если есть, то это "копейки". Однако это бизнес, который постоянно развивается, модернизируется, строит новые заправки, покупает новые сети, но в то же время, никто ничего не продает. Наоборот, все в него вкладывают и дальше. И это очень странно.

Сначала Сергей Куюн посчитал, какая же разница была между оптовой стоимостью и розничной во II квартале этого года. В то же время от этой разницы эксперт отнял налоговую нагрузку, которая является средней по отрасли, и эксплуатационные расходы, которые несут сети на реализацию.

По подсчетам чистая прибыль на литре топлива получается 3 гривны. В то же время если учесть налог на прибыль на уровне 18%, это получается 54 копейки. У нас только одна сеть из 50 платила больше, чем 54 копейки. Вторая сеть в рейтинге платила 33 копейки с литра топлива, а остальные 80% платили меньше чем 10 копеек. Это говорит о том, что сети просто прячут свои доходы,

– объясняет Куюн.

Новый закон сделает невозможным уклонение от налогов

Как объясняет Куюн, новый законопроект скрытые средства из кармана трейдеров "переведет" в госбюджет, то есть сделает так, что уклониться от уплаты станет невозможно.

Такая инициатива возникла из-за того, что налоговая просто не в состоянии собрать налог на прибыль. Для этого ей придется провести документальную проверку каждого контрагента или юрлица. В одной сети может быть от 15 до 20 юридических лиц, во время проверки которых не факт что что-то найдут, ведь есть немало схем для уклонения,

– резюмирует Сергей.

Он добавляет, что на сегодня бюджету Украины нужны деньги, и все это понимают. Соответственно, вводится фиксированный налог, который топливные сети должны обязательно оплатить, независимо от того, будет прибыль финансовая, или не будет.

Ставки налога довольно адекватные. Для компаний, которые уклоняются от уплаты, после принятия закона за каждый литр налог составит где-то гривну. Самое интересное, что сами же сети довольно часто выдают официальный дисконт для потребителей. Поэтому на сайтах встречаются дисконты по 1,5 – 2 гривны, а после этого законопроекта придется отказаться от таких программ, ведь за счет бюджета и за счет неуплаты налогов сети улучшают себе бизнес,

– говорит Сергей Куюн.

Какие авансовые взносы предусматривает законопроект

Известно, что в новом законопроекте вместо текущей модели уплаты налога на прибыль сети АЗС ежемесячно будут платить ежемесячные авансовые взносы в зависимости от типа топлива и наличия на АЗС магазина, где продаются табачные изделия и алкоголь.

Ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль за каждую АЗС будут составлять:

в случае реализации двух или более видов горючего – 60 тысяч гривен,

в случае реализации исключительно сжиженного газа – 30 тысяч гривен,

в случае, если доля реализации сжиженного газа в общем объеме реализованного горючего в течение месяца составляет 50% и более – 45 тысяч гривен.

Для тех АЗС, которые еще торгуют алкогольными напитками и/или табачными изделиями, предлагаются такие авансовые взносы: