С начала полномасштабного вторжения российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к значительным повреждениям. Вероятнее всего, не станет исключением стать зима 2024 года, ведь россияне могут атаковать ядерную энергетику страны.

Именно поэтому многие эксперты прогнозируют, что отключений света и проблем с теплом на будущий отопительный сезон не избежать. А худшей ситуация может оказаться в прифронтовых регионах Украины.

24 Канал узнавал, на сколько могут выключать электроэнергию, где ситуация со светом может быть худшей и как украинцам подготовиться к одной из самых тяжелых зим.

Что с украинской энергосистемой на сегодня

Для 24 Канала эксперт в энергетической отрасли Алена Корогод рассказала, что состояние энергосистемы Украины в течение следующих нескольких лет будет сложным из-за регулярных атак, которые привели к значительным повреждениям инфраструктуры, а это объекты генерации и сети.

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Это затрудняет восстановление энергосистемы из-за необходимости масштабного ремонта и реконструкции, что потребует значительных финансовых ресурсов.

Заметьте! По состоянию на май 2024 года, по оценкам KSE Institute, в результате полномасштабного вторжения России энергетический сектор Украины понес прямых убытков и косвенных финансовых потерь на сумму 56,5 миллиарда долларов, а потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "отстроить лучше, чем было", составляют 50,5 миллиарда долларов.

Алена Корогод Эксперт проектов DiXi Group Экономические трудности и риски, вызванные войной, также будут усложнять финансирование этого процесса. Несмотря на текущие вызовы, Украина будет продолжать движение в направлении развития возобновляемой энергетики, соблюдая международные обязательства и стремясь уменьшить зависимость от традиционных источников энергии.

Корогод добавляет, что реформы будут включать внедрение рыночного ценообразования, стимулирования энергоэффективности, интеграции рынков электроэнергии Украины и ЕС и тому подобное.

Интересно, что одним из ключевых трендов станет трансформация энергосистемы Украины в направлении развития распределенной генерации, которая будет находиться близко к центрам потребления. Поэтому в ближайшие 2 – 3 года можно ожидать в системе новых генерирующих мощностей не только на природном газе, но и возобновляемых. Кроме того, появятся установки хранения энергии (УЗЭ).

Несмотря на развитие энергосистемы эксперт Алена Корогод называет 3 крупнейших проблемы энергетики на сегодня:

Нестабильность и риски энергообеспечения в условиях войны.

Военные действия и обстрелы энергетической инфраструктуры российскими террористами создают серьезные угрозы для стабильного снабжения электроэнергии. Среди путей решения есть усиление физической защиты имеющейся критической инфраструктуры и внедрение резервных систем энергообеспечения, включая автономные источники энергии и системы накопления,

– объясняет госпожа Алена.

Низкая энергоэффективность и энергосбережение.

Корогод считает, что решить эту проблему можно благодаря разработке и внедрению программ по повышению энергоэффективности, включая модернизацию зданий, оптимизацию промышленных процессов и внедрение современных технологий энергосбережения.

В то же время стоит еще и активно продвигать энергоэффективные практики среди населения и бизнеса через информационные кампании и учебные программы.

Финансовая нестабильность энергетических компаний.

Многие энергетические бизнесы в Украине сталкиваются с трудностями в плане задолженности на рынке, регулируемого ценообразования и тарифной политики, недостаточной прозрачности и прогнозируемости рынка.

Необходимо осуществить реформу ценообразования и тарифной политики для обеспечения финансовой устойчивости энергетических компаний, в частности через постепенное приведение цен и тарифов к рыночно обусловленному уровню. Также следует постепенно ограничивать использование многочисленных механизмов возложения специальных обязанностей (ВСО), которые искажают работу рынка, усложняют реформирование и делают его все более уязвимым,

– объясняет эксперт Корогод.

Каким будет отопительный сезон в этом году

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом рассказал, что со снижением температуры, то есть с начала отопительного сезона, в Украине возникнет дисбаланс в энергетической системе, связанный с ростом потребления, которое в отопительный сезон где-то на 30% больше, чем в другие месяцы.

Рябцев прогнозирует, что дисбаланс будет разным в течение суток и в течение самого отопительного сезона. Определяться он будет временем суток (в пиковые часы дисбаланс будет больше) и средней температурой воздуха (чем ниже температура будет, тем больше будет дефицит).

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Ожидаемый небалас можно оценить от 3 до 10 гигаватт. Учитывая то, что в Украине будет потребляться в отопительный сезон примерно 18 гигаватт, то мы получим возвращение графиков отключений света.

В то же время эксперт по жилищно-коммунальным вопросам Олег Попенко объясняет 24 Каналу, что в каждой области Украины будет отдельная подготовка к отопительному сезону. И в каждом регионе он будет проходить по-разному. Поэтому немалое влияние на подготовку к нынешней зиме будет иметь региональный фактор.

Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг К примеру, Харьковская область в буквальном смысле держится на бюджетных средствах, дотациях и субвенциях. В то же время ситуация с Сумской областью хуже, ведь местные жители уже без света. В то же время Запорожье недавно впервые обстреляли КАБами. И это означает, что ситуация с отопительным сезоном, может, будет совсем другой, чем можно было планировать. КАБы могут разрушить всю систему теплокоммунэнерго, котельные, всю систему по линии электропередач и тому подобное.

Факторы, которые будут влиять на прохождение отопительного сезона 2024 – 2025 годов:

первый фактор – интенсивность российских обстрелов по энергосистеме Украины,

– интенсивность российских обстрелов по энергосистеме Украины, второй фактор – территориальное размещение;

Прохождение отопительного сезона в Черновицкой области, или же Запорожской либо Харьковской – это совершенно разные вещи,

– замечает Попенко.

третий фактор – наличие ресурсов для прохождения отопительного сезона, то есть газа;

– наличие ресурсов для прохождения отопительного сезона, то есть газа; четвертый фактор – работа государственных органов власти и органов местного самоуправления.

Сколько могут длиться отключения света

По словам Геннадия Рябцева, в наступающий отопительный сезон для украинцев могут выключать свет от 8 до 12 часов, в зависимости от того, какая будет температура воздуха и время суток.

В прифронтовых областях ситуация со светом будет хуже. Речь идет о Харьковской, Запорожской, Херсонской, Сумской области. В то же время в Одессе и Днепре, где сконцентрировано большое количество потребителей, также прогнозируются длительные отключения. Поскольку Киев является одной из основных целей россиян, то там также прогнозируются более длительные отключения,

– добавляет господин Геннадий.

Напоминаем! Как сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, Россия готовится к ударам по критическим объектам ядерной энергетики накануне зимы.

Соответственно, Олег Попенко говорит, что похожие ситуации по обстрелам Украина переживала осенью 2022 года. Впрочем, в нынешних условиях удары россиян по подстанциям, которые приведут к нештатной остановке атомных электростанций, могут спровоцировать уже длительные отключения света.

Учитывая, насколько разрушена наша энергосистема, а именно то, что у нас нет запаса генерации, два – три дня без света, которые могли быть в 2022 – 2023 годах, теперь могут превратиться в 5 – 6 дней без света и тепла,

– объясняет эксперт.

Обратите внимание! Наступающая зима вряд ли пройдет без отключений света. По словам эксперта Попенко, практика показывает, что в июле этого года украинцы сидели без света иногда и по 12 часов, а это на 30 – 40% потребления электроэнергии меньше, чем зимой.

Как готовиться жителям многоэтажек

Геннадий Рябцев отмечает, что жителям городов стоит на зиму обеспечить как можно более высокую энергонезависимость.

Конечно, это легче сделать тем, кто проживает в сельской местности, чем для тех, кто проживает в многоквартирных домах,

– добавляет эксперт.

По его словам, самый реалистичный сценарий на эту зиму – это отсутствие электрической энергии и, вероятно, тепловой энергии.

Для жителей многоэтажек есть ряд рекомендаций, которые можно найти на сайте Госэнергоэффективности, среди которых:

установка и использование термостатических регуляторов на радиаторах отопления,

установка аэраторов на краны для рационального использования воды,

уплотнение окон и дверей,

замена ламп накаливания на светодиодные,

контроль использования электроприборов/освещения, а именно отсоединение их от сети на время простоя/выключения освещения,

использование экорежима на приборах,

рациональное использование горячей и холодной воды во время гигиенических процедур и принятия душа,

покупка фонарей с запасом батарей или аккумуляторов,

использование термосов,

использование стиральной машины при температуре 30 градусов вместо высших температур, а также загрузка ее на максимум и тому подобное.

Интересно, что, по словам Алены Корогод, замена старой техники на современную энергоэффективную может сэкономить электроэнергию как в бытовом секторе, так и в индустрии. Впрочем, в этих двух сферах потенциал экономии значительно отличается.

Дело в том, что промышленность имеет больший потенциал для экономии из-за значительно более высокого потребления энергии, чем бытовые потребители.

Замена старых технологий, внедрение систем управления энергопотреблением и возобновляемых источников энергии может существенно снизить потребление и расходы на энергию. Также общемировым трендом является электрификация производственно-технологических процессов, сферы транспорта и т.д.,

– резюмирует эксперт.

В то же время бытовые потребители также могут значительно сэкономить энергию, заменяя старые бытовые приборы и лампы на энергоэффективные: