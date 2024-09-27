С начала полномасштабного вторжения российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к значительным повреждениям. Вероятнее всего, не станет исключением стать зима 2024 года, ведь россияне могут атаковать ядерную энергетику страны.

Именно поэтому многие эксперты прогнозируют, что отключений света и проблем с теплом на будущий отопительный сезон не избежать. А худшей ситуация может оказаться в прифронтовых регионах Украины.

24 Канал узнавал, на сколько могут выключать электроэнергию, где ситуация со светом может быть худшей и как украинцам подготовиться к одной из самых тяжелых зим.

Для 24 Канала эксперт в энергетической отрасли Алена Корогод рассказала, что состояние энергосистемы Украины в течение следующих нескольких лет будет сложным из-за регулярных атак, которые привели к значительным повреждениям инфраструктуры, а это объекты генерации и сети.

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Это затрудняет восстановление энергосистемы из-за необходимости масштабного ремонта и реконструкции, что потребует значительных финансовых ресурсов.

Заметьте! По состоянию на май 2024 года, по оценкам KSE Institute, в результате полномасштабного вторжения России энергетический сектор Украины понес прямых убытков и косвенных финансовых потерь на сумму 56,5 миллиарда долларов, а потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "отстроить лучше, чем было", составляют 50,5 миллиарда долларов.

Алена Корогод

Эксперт проектов DiXi Group

Экономические трудности и риски, вызванные войной, также будут усложнять финансирование этого процесса. Несмотря на текущие вызовы, Украина будет продолжать движение в направлении развития возобновляемой энергетики, соблюдая международные обязательства и стремясь уменьшить зависимость от традиционных источников энергии.

Корогод добавляет, что реформы будут включать внедрение рыночного ценообразования, стимулирования энергоэффективности, интеграции рынков электроэнергии Украины и ЕС и тому подобное.

Интересно, что одним из ключевых трендов станет трансформация энергосистемы Украины в направлении развития распределенной генерации, которая будет находиться близко к центрам потребления. Поэтому в ближайшие 2 – 3 года можно ожидать в системе новых генерирующих мощностей не только на природном газе, но и возобновляемых. Кроме того, появятся установки хранения энергии (УЗЭ).

Несмотря на развитие энергосистемы эксперт Алена Корогод называет 3 крупнейших проблемы энергетики на сегодня:

  1. Нестабильность и риски энергообеспечения в условиях войны.

Военные действия и обстрелы энергетической инфраструктуры российскими террористами создают серьезные угрозы для стабильного снабжения электроэнергии. Среди путей решения есть усиление физической защиты имеющейся критической инфраструктуры и внедрение резервных систем энергообеспечения, включая автономные источники энергии и системы накопления,
– объясняет госпожа Алена.

  1. Низкая энергоэффективность и энергосбережение.

Корогод считает, что решить эту проблему можно благодаря разработке и внедрению программ по повышению энергоэффективности, включая модернизацию зданий, оптимизацию промышленных процессов и внедрение современных технологий энергосбережения.

В то же время стоит еще и активно продвигать энергоэффективные практики среди населения и бизнеса через информационные кампании и учебные программы.

  1. Финансовая нестабильность энергетических компаний.

Многие энергетические бизнесы в Украине сталкиваются с трудностями в плане задолженности на рынке, регулируемого ценообразования и тарифной политики, недостаточной прозрачности и прогнозируемости рынка.

Необходимо осуществить реформу ценообразования и тарифной политики для обеспечения финансовой устойчивости энергетических компаний, в частности через постепенное приведение цен и тарифов к рыночно обусловленному уровню. Также следует постепенно ограничивать использование многочисленных механизмов возложения специальных обязанностей (ВСО), которые искажают работу рынка, усложняют реформирование и делают его все более уязвимым,
– объясняет эксперт Корогод.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом рассказал, что со снижением температуры, то есть с начала отопительного сезона, в Украине возникнет дисбаланс в энергетической системе, связанный с ростом потребления, которое в отопительный сезон где-то на 30% больше, чем в другие месяцы.

Рябцев прогнозирует, что дисбаланс будет разным в течение суток и в течение самого отопительного сезона. Определяться он будет временем суток (в пиковые часы дисбаланс будет больше) и средней температурой воздуха (чем ниже температура будет, тем больше будет дефицит).

Геннадий Рябцев

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований

Ожидаемый небалас можно оценить от 3 до 10 гигаватт. Учитывая то, что в Украине будет потребляться в отопительный сезон примерно 18 гигаватт, то мы получим возвращение графиков отключений света.

В то же время эксперт по жилищно-коммунальным вопросам Олег Попенко объясняет 24 Каналу, что в каждой области Украины будет отдельная подготовка к отопительному сезону. И в каждом регионе он будет проходить по-разному. Поэтому немалое влияние на подготовку к нынешней зиме будет иметь региональный фактор.

Олег Попенко

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг

К примеру, Харьковская область в буквальном смысле держится на бюджетных средствах, дотациях и субвенциях. В то же время ситуация с Сумской областью хуже, ведь местные жители уже без света. В то же время Запорожье недавно впервые обстреляли КАБами. И это означает, что ситуация с отопительным сезоном, может, будет совсем другой, чем можно было планировать. КАБы могут разрушить всю систему теплокоммунэнерго, котельные, всю систему по линии электропередач и тому подобное.

Факторы, которые будут влиять на прохождение отопительного сезона 2024 – 2025 годов:

  • первый фактор – интенсивность российских обстрелов по энергосистеме Украины,
  • второй фактор – территориальное размещение;

Прохождение отопительного сезона в Черновицкой области, или же Запорожской либо Харьковской – это совершенно разные вещи,
– замечает Попенко.

  • третий фактор – наличие ресурсов для прохождения отопительного сезона, то есть газа;
  • четвертый фактор – работа государственных органов власти и органов местного самоуправления.

По словам Геннадия Рябцева, в наступающий отопительный сезон для украинцев могут выключать свет от 8 до 12 часов, в зависимости от того, какая будет температура воздуха и время суток.

В прифронтовых областях ситуация со светом будет хуже. Речь идет о Харьковской, Запорожской, Херсонской, Сумской области. В то же время в Одессе и Днепре, где сконцентрировано большое количество потребителей, также прогнозируются длительные отключения. Поскольку Киев является одной из основных целей россиян, то там также прогнозируются более длительные отключения,
– добавляет господин Геннадий.

Напоминаем! Как сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, Россия готовится к ударам по критическим объектам ядерной энергетики накануне зимы.

Соответственно, Олег Попенко говорит, что похожие ситуации по обстрелам Украина переживала осенью 2022 года. Впрочем, в нынешних условиях удары россиян по подстанциям, которые приведут к нештатной остановке атомных электростанций, могут спровоцировать уже длительные отключения света.

Учитывая, насколько разрушена наша энергосистема, а именно то, что у нас нет запаса генерации, два – три дня без света, которые могли быть в 2022 – 2023 годах, теперь могут превратиться в 5 – 6 дней без света и тепла,
– объясняет эксперт.

Обратите внимание! Наступающая зима вряд ли пройдет без отключений света. По словам эксперта Попенко, практика показывает, что в июле этого года украинцы сидели без света иногда и по 12 часов, а это на 30 – 40% потребления электроэнергии меньше, чем зимой.

Геннадий Рябцев отмечает, что жителям городов стоит на зиму обеспечить как можно более высокую энергонезависимость.

Конечно, это легче сделать тем, кто проживает в сельской местности, чем для тех, кто проживает в многоквартирных домах,
– добавляет эксперт.

По его словам, самый реалистичный сценарий на эту зиму – это отсутствие электрической энергии и, вероятно, тепловой энергии.

Для жителей многоэтажек есть ряд рекомендаций, которые можно найти на сайте Госэнергоэффективности, среди которых:

  • установка и использование термостатических регуляторов на радиаторах отопления,
  • установка аэраторов на краны для рационального использования воды,
  • уплотнение окон и дверей,
  • замена ламп накаливания на светодиодные,
  • контроль использования электроприборов/освещения, а именно отсоединение их от сети на время простоя/выключения освещения,
  • использование экорежима на приборах,
  • рациональное использование горячей и холодной воды во время гигиенических процедур и принятия душа,
  • покупка фонарей с запасом батарей или аккумуляторов,
  • использование термосов,
  • использование стиральной машины при температуре 30 градусов вместо высших температур, а также загрузка ее на максимум и тому подобное.

Интересно, что, по словам Алены Корогод, замена старой техники на современную энергоэффективную может сэкономить электроэнергию как в бытовом секторе, так и в индустрии. Впрочем, в этих двух сферах потенциал экономии значительно отличается.

Дело в том, что промышленность имеет больший потенциал для экономии из-за значительно более высокого потребления энергии, чем бытовые потребители.

Замена старых технологий, внедрение систем управления энергопотреблением и возобновляемых источников энергии может существенно снизить потребление и расходы на энергию. Также общемировым трендом является электрификация производственно-технологических процессов, сферы транспорта и т.д.,
– резюмирует эксперт.

В то же время бытовые потребители также могут значительно сэкономить энергию, заменяя старые бытовые приборы и лампы на энергоэффективные:

  • По оценкам исполнителей масштабной программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие "Несем свет вместе!", население обменяло 40 миллионов ламп, что позволит сэкономить около 2 гигаватт мощности энергосистемы.