Скільки буде коштувати пальне в Україні

Під час розмови з 24 Каналом енергетичний експерт Сергій Куюн висловив сподівання щодо зниження цін на пальне у жовтні. Усе через те, що світові ціни на нафту почали падати.

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За словами Куюна, наприкінці минулого тижня ціна за барель нафти у світі впала з 75 до 72 доларів.

Зверніть увагу! Станом на 30 вересня ціна на нафту еталонної марки Brent становить 71,51 долара за барель, марки WTI – 68,01 долара за барель, а російської марки Urals – станом на 27 вересня 65,72 долара за барель.

Сергій Куюн Директор консалтингової групи А-95 Всі великі світові трейдери очікують, що ціна на нафту має впасти до 60 доларів. Я б дуже хотів в це вірити, адже якщо це відбудеться, тоді ми відчуємо досить суттєве подешевшання пального в Україні.

Тому Куюн не прогнозує збільшення ціни на пальне, адже є передумови саме для зменшення вартості.

За інформацією Консалтингової групи А-95, середня вартість за літр пального в Україні, станом на 30 вересня, становить:

бензин А-95 – 56,57 гривні за літр,

– 56,57 гривні за літр, бензин А-92 – 53,70 гривні за літр,

– 53,70 гривні за літр, дизельне пальне – 52,77 гривні за літр,

– 52,77 гривні за літр, газ авто­мобільний – 32,92 гривні за літр.

Який буде долар у жовтні

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що у жовтні стануть наочними можливі зміни в оподаткуванні, також їхній вплив на інфляцію та на валютний ринок. Відтак саме цього місяця будуть сформовані курсові орієнтири на листопад і грудень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми схильні вважати, що курсове зростання буде мінімальним: на кінець місяця коридор допустимих валютних змін може зміститися до 41,5 – 42,2 гривні за долар, а загальне курсове зростання за підсумками жовтня навряд чи перевищить 0,3 – 0,4%. А сумарно за вересень – жовтень курс може зрости в середньому на 1%.

Лєсовий перераховує головні економічні чинники, які впливатимуть у цей період на ринок валют. Це стратегія регулятора, рівень інфляції, розвиток економіки, обсяг макрофінансових надходжень, обсяг експорту і рівень валютного виторгу.

Цікаво! Серед неекономічних чинників, що впливатимуть на ринок, банкір виділяє низку воєнних, як-от перебіг бойових дій та ситуація в енергосистемі.

Таким чином, у жовтні можна очікувати кульмінацію на валютному ринку: саме цього місяця ми побачимо курсові обриси, які нас чекатимуть в кінці року,

– зауважує пан Тарас.

Водночас загальна ситуація на ринку залишатиметься більш-менш прогнозованою, а курсові зміни будуть мінливо сталими та без рекордних стрибків.

За якими депозитами дохідність найвища

Для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що у жовтні дохідність вкладів буде пов'язана з терміном вкладу. Як і у вересні, найбільший дохід можна буде отримати на депозити від 1 до 2,5 років, а максимальні ставки за такими вкладами сягнуть 15%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Крім того, не виключено, що в жовтні на поверхні з’явиться нова тенденція: повернення цікавості громадян до ультракоротких вкладів (3 – 6 місяці) за середніми ставками близько 10% річних. Водночас ми припускаємо, що із жовтня по грудень включно дохідність за такими вкладами не перевищить 8,5%, тобто очікуване скорочення може скласти до 1,5 відсоткових пункта.

Замотаєв пояснює, що зниження ставок за ультракороткими вкладами – це цілком логічна відповідь ринку на активізацію кредитних програм. Адже для повноцінного розвитку кредитних програм комбанки залучають кошти, розміщені на тривалих в часі депозитах.

Зверніть увагу! Головними факторами, які можуть вплинути на розвиток депозитів, є рівень інфляції, податкові зміни, курсова ситуація на валютному ринку, розмір ставки за 3-місячними депсертифікатами, загальний розвиток економіки та стан енергосистеми. Також будуть впливати непрямі фактори, але в поєднанні з економічними досить вагомі будуть воєнні фактори.

Отже, у жовтні середні ставки за депозитами майже не зміняться:

вклади від 3 місяців до 6 місяців – середня дохідність до 10%, з поступовим ухилом у бік зменшення;

вклади від 9 місяців до 1 року – середня дохідність 11 – 12% річних;

вклади від 1 року до 2,5 років – середня дохідність до 13% річних, максимальні ж ставки сягнуть 15% річних.

Як зміняться ціни на продукти

Які ціни на м'ясо у жовтні

Науковиця Наталія Копитець розповіла для 24 Каналу, що наприкінці вересня в продуктових супермаркетах зберігається тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса – яловичину, свинину та курятину.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки За рік – з 27 вересня 2023 року порівняно з відповідним періодом цього року – найбільше здорожчали яловичина гуляш, свинина шашлик, свинина ошийок та куряче філе. За цей же період найбільше здешевшали сало домашнє, свинина підчеревина та курячі стегна.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у жовтні 2024 року збережеться тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса загалом та на окремі види курятини зокрема. Основна причина цього повномасштабне вторгнення Росії на територію України та зумовлена ним нестабільна ситуація в країні.

По скільки будуть овочі та фрукти

Для 24 Каналу науковиця Інна Сало зауважила, що станом на 23 вересня 2024 року ціни на овочі борщового набору проти кінця серпня цього року, за даними Мінфіну України, зросли.

Інна Сало Головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки До кінця жовтня 2024 року з підвищенням споживчого попиту на овочі за сталої пропозиції очікується незначне їх здорожчання – до 10%. Зокрема, може додати в ціні капуста білокачанна – до 34 гривні за кілограм – та цибуля ріпчаста – до 17 гривні за кілограм. Це, звісно, залежатиме від обсягів постачання овочів, умов їх зберігання та логістики.

Зараз ціни на овочі складають:

картопля коштує 25,55 гривні за кілограм (+2,6%),

морква – 18,49 гривні за кілограм (+17,9%),

буряк – 16,33 гривні за кілограм (+41,5%),

дещо знизилась ціна на капусту білокачанну – до 30,95 гривні за кілограм (-5,3%),

цибуля ріпчаста – до 15,82 гривні за кілограм (-16,7%).

Цікаво, що у жовтні 2024 року з підвищенням споживчого попиту на картоплю її ціна становитиме в середньому 27 гривень за кілограм. Оскільки через спеку та посуху у 2024 році порівняно з 2023 роком отримали дещо нижчий урожай картоплі, очікується, що на кінець осені ціна на неї зросте до 30 гривень за кілограм.

Це, звісно, залежатиме від обсягів постачання та логістики, адже основним виробником картоплі в Україні є господарства населення, які у 2023 році забезпечили 98% обсягів її виробництва,

– зауважує Інна Сало.

Водночас станом на 23 вересня 2024 року ціна яблук, за даними Мінфіну України, становить 26,97 гривні за кілограм. Це на 20,7% нижче показників кінця серпня цього року.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у жовтні з розширенням пропозиції коштом вітчизняного виробництва ціни на яблука коливатимуться у діапазоні 25 – 30 гривні за кілограм залежно від їх помологічного сорту та якості,

– каже Сало.

Ціни на імпортовані плоди й надалі залишатимуться на доволі високому рівні. Зокрема, на апельсини – до 75 гривень за кілограм, лимони – до 90 гривень за кілограм, мандарини – до 130 гривень за кілограм, банани – до 65 гривень за кілограм.

Які ціни прогнозуються на хлібопекарські вироби

Як розповіла для 24 Каналу науковиця Світлана Черемісіна, протягом літа продукція хлібопекарської галузі зазнала такого здорожчання:

хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав до 48,50 гривні за кілограм (+6%);

(+6%); хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – до 39,59 гривні за кілограм (+7,7%);

(+7,7%); хліб житній – до 40,93 гривні за кілограм (+7,9%);

(+7,9%); батон додав в ціні 7,4% і коштує нині 25,39 гривні за 500 грамів.

Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Загострення проблеми з електропостачанням змушує багатьох виробників хлібопекарської галузі шукати альтернативні шляхи забезпечення електроенергією своїх виробничих процесів власними силами, а відтак поступово перекладати свої додаткові витрати на гаманці споживачів. Сировинні компоненти хлібовиробництва, своєю чергою, продовжують дорожчати.

Протягом літа 2024 року цукор подорожчав на 18,6% – до 35,66 гривні за кілограм, ціна борошна зросла на 10,6% – до 17,21 гривні за кілограм, олія соняшникова додала в ціні 6,1% – до 61,52 гривні за кілограм.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби. Протягом жовтня хліб може додати в ціні 5 – 10%.