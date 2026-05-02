Чому небезпечно накопичувати пенсію на картці?
Вибір способу зберігання пенсійних коштів поступово перетворюється на питання фінансової стратегії, а не лише зручності. Після зарахування виплат ключовим стає те, як саме ними розпоряджатися: залишати на рахунку чи активно використовувати, пише Пенсійний фонд.
Цікаво Деяким українцям не продовжать виплати субсидій без заяв: хто потрапив у список
Річ у тім, що банківська картка забезпечує швидкий доступ до коштів і дозволяє інтегрувати щоденні витрати у безготівкову систему: від оплати комунальних послуг до покупок у магазинах. Водночас вона передбачає регулярну взаємодію з рахунком: тривала відсутність операцій може призвести до додаткових перевірок.
Важливо! У Пенсійному фонді України наголошують, що періодична активність фактично є необхідною умовою для безперервного нарахування виплат. Окремим ризиком залишається шахрайство, яке часто орієнтоване саме на літніх клієнтів банків.
Водночас важливо регулярно користуватися пенсійним рахунком, тобто знімати кошти або здійснювати хоча б одну операцію на місяць. У разі тривалої відсутності активності виплати можуть тимчасово призупинити до проходження додаткової перевірки.
Чим варто зберігати пенсію у готівці?
Готівка, навпаки, не потребує жодних технічних умов для використання й не залежить від роботи банківської системи чи електропостачання. Це робить її особливо актуальною у ситуаціях нестабільності.
Проте така автономність має обмеження: відсутність захисту, вразливість до крадіжок і повна відсутність будь-якого фінансового "ефекту" – кошти не приносять доходу й не накопичують додаткової вартості.
Зверніть увагу! З огляду на це, найбільш раціональним підходом виглядає диверсифікація. Частина пенсії може залишатися на картці для регулярних платежів і контролю витрат, тоді як інша у готівці як резерв на випадок технічних або побутових ризиків.
Через що можуть заблокувати картку пенсіонеру?
Блокування пенсійного рахунку зазвичай пов’язане не з фактом отримання виплат, а з дотриманням банками вимог фінансового моніторингу. Якщо операції за рахунком виглядають нетипово або не відповідають профілю клієнта, банк може тимчасово обмежити доступ до коштів для перевірки.
Підставами для цього часто стають незвичні перекази, різка зміна фінансової активності або несвоєчасне оновлення персональних даних. У таких випадках банк має право запросити підтвердження походження коштів або актуалізацію інформації про клієнта.
Окремий випадок становить арешт рахунку в межах виконавчого провадження. Якщо існує підтверджена судом заборгованість, кошти можуть бути частково або повністю заблоковані до виконання рішення. У такій ситуації обмеження накладається не банком як таким, а на підставі вимог виконавчої служби.