Чому можуть блокувати картки пенсіонерів?

Блокування банківських карток, у тому числі тих, на які надходять пенсійні або інші соціальні виплати, найчастіше пов’язане із фінансовим моніторингом банків або відкриттям виконавчого провадження, розповіла 24 Каналу адвокатка Анна Даніель.

За її словами, банки можуть обмежити доступ до рахунку у випадках, коли операції клієнта викликають підозру або суперечать вимогам фінансового контролю.

Найпоширенішими причинами блокування рахунків є фінансовий моніторинг, виконавчі провадження або відсутність актуалізації даних клієнта.

Чому банк "моніторить" картки пенсіонера?

Однією з найпоширеніших підстав для блокування рахунку є операції, які банк вважає нетиповими. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли на картку надходять кошти, що значно перевищують офіційні доходи особи, або коли клієнт отримує велику кількість невеликих переказів від різних людей.

Банк може заблокувати картку, якщо на неї надходять суми, що не відповідають офіційному доходу клієнта, або якщо фіксується велика кількість дрібних переказів від різних осіб. Такі операції часто розцінюються як ознака незареєстрованої підприємницької діяльності,

– зазначає Анна Даніель.

Такі дії банків передбачені Законом України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Відповідно до нього банки як суб’єкти фінансового моніторингу мають право призупиняти підозрілі фінансові операції до з’ясування їх походження.

Чому можуть арештувати кошти пенсіонера?

Ще однією поширеною юридичною підставою для блокування рахунків є арешт коштів у межах виконавчого провадження. Це відбувається, коли щодо особи існує заборгованість, підтверджена рішенням суду або іншим виконавчим документом.

Якщо у громадянина є борги, наприклад за аліментами, штрафами за порушення правил дорожнього руху або комунальними платежами, виконавець може накласти арешт на рахунки.

У такому випадку державний або приватний виконавець виносить постанову про арешт коштів, після чого банк зобов’язаний виконати це рішення та обмежити доступ до рахунку. Водночас навіть у разі арешту рахунку закон передбачає певні гарантії для боржників.

Згідно із законодавством, клієнт може користуватися коштами з арештованого рахунку в межах двох мінімальних заробітних плат на місяць. Для цього потрібно звернутися до виконавця із заявою,

– наголошує Анна Даніель.

Чому пенсіонерам слід оновлювати персональні дані?

Ще однією причиною блокування рахунку може бути відмова або затримка з боку клієнта щодо оновлення своїх персональних даних у банку.

Якщо клієнт ігнорує запити банку щодо актуалізації анкетних даних, наприклад підтвердження терміну дії паспорта або джерела походження коштів, банк зобов’язаний обмежити доступ до рахунку до моменту надання відповідних документів,

– пояснює юристка.

Банки зобов’язані регулярно перевіряти інформацію про своїх клієнтів у межах процедур фінансового моніторингу. Саме тому несвоєчасне оновлення персональних даних також може стати підставою для тимчасового блокування рахунку.

Що робити, якщо рахунок уже заблокували?