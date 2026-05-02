Почему опасно накапливать пенсию на карте?

Выбор способа хранения пенсионных средств постепенно превращается в вопрос финансовой стратегии, а не только удобства. После зачисления выплат ключевым становится то, как именно ими распоряжаться: оставлять на счету или активно использовать, пишет Пенсионный фонд.

Интересно Некоторым украинцам не продолжат выплаты субсидий без заявлений: кто попал в список

Дело в том, что банковская карта обеспечивает быстрый доступ к средствам и позволяет интегрировать ежедневные расходы в безналичную систему: от оплаты коммунальных услуг до покупок в магазинах. В то же время она предусматривает регулярное взаимодействие со счетом: длительное отсутствие операций может привести к дополнительным проверкам.

Важно! У Пенсионном фонде Украины отмечают, что периодическая активность фактически является необходимым условием для непрерывного начисления выплат. Отдельным риском остается мошенничество, которое часто ориентировано именно на пожилых клиентов банков.

В то же время важно регулярно пользоваться пенсионным счетом, то есть снимать средства или осуществлять хотя бы одну операцию в месяц. В случае длительного отсутствия активности выплаты могут временно приостановить до прохождения дополнительной проверки.

Чем стоит хранить пенсию в наличных?

Наличные, наоборот, не требует никаких технических условий для использования и не зависит от работы банковской системы или электроснабжения. Это делает ее особенно актуальной в ситуациях нестабильности.

Однако такая автономность имеет ограничения: отсутствие защиты, уязвимость к кражам и полное отсутствие какого-либо финансового "эффекта" – средства не приносят дохода и не накапливают добавочной стоимости.

Обратите внимание! Учитывая это, наиболее рациональным подходом выглядит диверсификация. Часть пенсии может оставаться на карте для регулярных платежей и контроля расходов, тогда как другая в наличных как резерв на случай технических или бытовых рисков.

Из-за чего могут заблокировать карту пенсионеру?