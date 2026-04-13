Отменят ли в Украине "клановые" пенсии?

О том, почему нардепы до сих пор не приняли законопроект об отмене спецпенсий, в интервью для Новини.LIVE рассказал Даниил Гетманцев.

Председатель финансового комитета Верховной Рады сообщил, что украинские депутаты оттягивают окончательное принятие законопроекта. Речь идет о сроке в 1 год.

Хотя нардепы поддержали инициативу в первом чтении, ко второму – окончательному пока не дошли.

Обратите внимание! "Клановые" спецпенсии – это высокие пенсии в пределах 50 – 100 тысяч гривен, иногда даже больше. Их получают преимущественно судьи и прокуроры на основе отдельных законов. Уровень таких выплат в десятки раз превышает среднюю пенсию в Украине.

По мнению политика, ситуация связана с тем, что в каждой фракции есть депутаты, которые лоббируют отсрочку закона. В то же время он добавляет, что это "зашло за красные линии". Ведь принятие законопроекта не должно ждать аж год. Можно было отложить решение на месяц, но не на такой длительный период.

В частности Гетманцев добавил, что принять законопроект могут уже в мае этого года.

Я думаю, что в мае уже примем. Если этого не будет, поставлю на голосование в зале вопрос о вынесении этого законопроекта вне решения согласительной фракции,

– отметил политик.

Ранее Даниил Гетманцев объяснял, что "клановые" пенсии преимущественно получают прокуроры. В некоторых случаях ежемесячная выплата составляет 170 – 245 тысяч гривен. В частности чиновник добавил, что нынешняя система позволяет получать такие деньги, но также дает возможность увеличивать суммы начислений через суды.

Что еще нужно знать о пенсиях в Украине в 2026 году?

По сообщению Пенсионного фонда в 2026 году средний размер пенсии составляет 6 544,62 гривны.

Заметьте! Предыдущий показатель в 2025 году составлял 6 436,79 гривны. То есть в этом году пенсию увеличили на 107,83 гривны.

У работающих пенсионеров 2026 года выплаты тоже выросли – до 7 160,10 гривны (+90 гривен).

В то же время пенсии увеличили после мартовской индексации.

Индексация пенсий в Украине – это обязательный механизм, который позволяет защищать пенсии от обесценивания из-за инфляции. Это решение основывается на четкой формуле и обеспечивает прозрачный перерасчет выплат для миллионов граждан,

– объяснял Денис Улютин, министр соцполитики.

Так, минимальный уровень повышения составил 100 гривен, максимальный – 2 595 гривен. В среднем же после перерасчета пенсии украинцев выросли на 648,93 гривны. А средний размер пенсии сейчас составляет 7 137,26 гривны.

По сравнению с максимальным показателем "клановой" пенсии в 245 тысяч гривен, мартовская средняя пенсия украинцев в 34 раза меньше пенсии прокуроров.

