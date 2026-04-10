При каком условии правительство начнет пенсионную реформу в Украине?

О том, когда Верховная Рада сможет обновить алгоритм предоставления и виды пенсий, рассказал Денис Улютин во время часа вопросов к правительству.

Министр соцполитики объяснил, что для внесения законопроекта в Раду, нужно завершить финансовые расчеты на среднесрочную перспективу.

Сейчас мы завершаем финансовые расчеты. Как я говорил, пенсионная реформа – это не просто о цифрах, которые будет получать пенсионер, а о том, даст ли эта пенсионная система ему возможность пенсию получать дольше, чем один раз, когда мы примем такое решение,

– добавил министр.

Улютин отметил, что расчеты нужно провести на 15 лет. Так, планируют учесть демографию и влияния экономики. В частности результаты должны показать, возможна ли предлагаемая система в Украине и будет ли она работать.

Заметьте! Расчеты проводит Минсоцполитики совместно с Министерством финансов и международными партнерами.

В то же время министр добавил, что как только вычисления завершат – проект закона подадут в Раду.

В частности, как акцентировал Денис Улютин, сам закон как драфт уже написан, но без расчетов такой документ фактически ничего не стоит.

Что известно о новой пенсионной реформе?

Вместо обязательной накопительной системы, планируют ввести добровольную модель с автоматическим подключением, пишет Forbes.

Это означает, что людей будут зачислять и подключать к системе автоматически. Однако по желанию украинец сможет отказаться.

Как рассказал Денис Улютин в интервью для медиа, европейская накопительная система не является эффективной, поэтому стоит менять подход. В частности для тех людей, которые захотят перейти на новую модель государство подготовит "финансовые инструменты, которые могут надежно защитить сбережения".

В то же время известно, что новая пенсия будет состоять из базовой выплаты и будет иметь страховую и накопительную составляющие. А обновленная система в 2027 году может обойтись в 150 миллиардов гривен для украинского бюджета. Предыдущая модель стоила от 120 до 140 миллиардов гривен.

В частности, ранее стало известно, что пенсионная реформа должна стабилизировать бюджет ПФУ и способствовать повышению выплат. В частности преимуществом для людей должен стать новый алгоритм, по которому больше внимания будут предоставлять взносам, которые платил украинец, а не возрастным границам.

