При каком условии правительство начнет пенсионную реформу в Украине?
О том, когда Верховная Рада сможет обновить алгоритм предоставления и виды пенсий, рассказал Денис Улютин во время часа вопросов к правительству.
Министр соцполитики объяснил, что для внесения законопроекта в Раду, нужно завершить финансовые расчеты на среднесрочную перспективу.
Сейчас мы завершаем финансовые расчеты. Как я говорил, пенсионная реформа – это не просто о цифрах, которые будет получать пенсионер, а о том, даст ли эта пенсионная система ему возможность пенсию получать дольше, чем один раз, когда мы примем такое решение,
– добавил министр.
Улютин отметил, что расчеты нужно провести на 15 лет. Так, планируют учесть демографию и влияния экономики. В частности результаты должны показать, возможна ли предлагаемая система в Украине и будет ли она работать.
Заметьте! Расчеты проводит Минсоцполитики совместно с Министерством финансов и международными партнерами.
В то же время министр добавил, что как только вычисления завершат – проект закона подадут в Раду.
В частности, как акцентировал Денис Улютин, сам закон как драфт уже написан, но без расчетов такой документ фактически ничего не стоит.
Что известно о новой пенсионной реформе?
Вместо обязательной накопительной системы, планируют ввести добровольную модель с автоматическим подключением, пишет Forbes.
Это означает, что людей будут зачислять и подключать к системе автоматически. Однако по желанию украинец сможет отказаться.
Как рассказал Денис Улютин в интервью для медиа, европейская накопительная система не является эффективной, поэтому стоит менять подход. В частности для тех людей, которые захотят перейти на новую модель государство подготовит "финансовые инструменты, которые могут надежно защитить сбережения".
В то же время известно, что новая пенсия будет состоять из базовой выплаты и будет иметь страховую и накопительную составляющие. А обновленная система в 2027 году может обойтись в 150 миллиардов гривен для украинского бюджета. Предыдущая модель стоила от 120 до 140 миллиардов гривен.
В частности, ранее стало известно, что пенсионная реформа должна стабилизировать бюджет ПФУ и способствовать повышению выплат. В частности преимуществом для людей должен стать новый алгоритм, по которому больше внимания будут предоставлять взносам, которые платил украинец, а не возрастным границам.
Что еще нужно знать о пенсиях для украинцев в 2026 году?
Как сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец 169 тысяч украинцев остаются без пенсий. Некоторые люди вынуждены выживать месяцами без законных выплат. Проблема в том, что сейчас нет взаимодействия между определенными государственными реестрами и больше всего от такой ситуации страдают ВПО.
А что касается вопросов стажа и дохода, которые влияют на уровень будущей пенсии – можно рассчитать, что с зарплатой в 17 тысяч гривен пенсия составит 6,2 тысячи. Это при условии, если выйти на заслуженный отдых в 60 лет. В таком возрасте человек должен иметь не менее 33 лет стажа. Если же выходить на пенсию в 63 года, то стаж должен составлять минимум 23 года.