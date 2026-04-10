За якої умови уряд почне пенсійну реформу в Україні?

Про те, коли Верховна Рада зможе оновити алгоритм надання та види пенсій, розповів Денис Улютін під час години запитань до уряду.

Міністр соцполітики пояснив, що для внесення законопроєкту в Раду, потрібно завершити фінансові розрахунки на середньострокову перспективу.

Наразі ми завершуємо фінансові розрахунки. Як я казав, пенсійна реформа – це не просто про цифри, які буде отримувати пенсіонер, а про те, чи ця пенсійна система дасть йому можливість пенсію отримувати довше, ніж один раз, коли ми приймемо таке рішення,

– додав міністр.

Улютін зазначив, що розрахунки потрібно провести на 15 років. Так, планують врахувати демографію і впливи економіки. Зокрема результати мають показати, чи можлива пропонована система в Україні та чи буде вона працювати.

Зауважте! Розрахунки проводить Мінсоцполітики спільно з Міністерством фінансів та міжнародними партнерами.

Водночас міністр додав, що як тільки обчислення завершать – проєкт закону подадуть в Раду.

Зокрема, як акцентував Денис Улютін, сам закон як драфт уже написаний, але без розрахунків такий документ фактично нічого не вартий.

Що відомо про нову пенсійну реформу?

Замість обов'язкової накопичувальної системи, планують запровадити добровільну модель з автоматичним підключенням, пише Forbes.

Це означає, що людей будуть зараховувати й підключати до системи автоматично. Однак за бажанням українець зможе відмовитись.

Як розповів Денис Улютін в інтерв'ю для медіа, європейська накопичувальна система не є ефективною, тому варто змінювати підхід. Зокрема для тих людей, які захочуть перейти на нову модель держава підготує "фінансові інструменти, які можуть надійно захистити заощадження".

Водночас відомо, що нова пенсія буде складатись із базової виплати та матиме страховий і накопичувальний складники. А оновлена система у 2027 році може обійтися в 150 мільярдів гривень для українського бюджету. Попередня модель коштувала від 120 до 140 мільярдів гривень.

Зокрема раніше стало відомо, що пенсійна реформа має стабілізувати бюджет ПФУ та сприяти підвищенню виплат. Зокрема перевагою для людей має стати новий алгоритм, за яким більше уваги надаватимуть внескам, які сплачував українець, а не віковим межам.

