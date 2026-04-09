З 1 квітня уряд України запровадив додаткову виплату у 1 500 гривень для пенсіонерів та інших категорій. Така програма спрямована на тих, хто через низькі доходи найбільше відчув вплив зростання цін на пальне та продукти.

Попри це, експерти наголошують, що така виплата хоч і стане суттєвою підтримкою на повсякденні потреби, але не вирішує системних проблем. Крім того, є питання й щодо суттєвого дефіциту держбюджету, звідки й фінансуватиметься виплата.

24 Канал дізнався, хто може отримати виплату у 1 500 гривень, як фінансуватиметься програма, скільки коштів буде витрачено та що реально можна буде купити на ці гроші в супермаркеті.

Що відомо про квітневі виплати у 1 500 гривень та хто саме їх отримає?

За словами прем'єр-міністерки України, програма розрахована насамперед для того, щоб підтримати тих, хто з огляду на рівень доходів відчуває вплив зростання світових цін на пальне, що впливає безпосередньо і на вартість продуктів та інших послуг.

Крім того, звертатися до відділень Пенсійного фонду для отримання цієї виплати не потрібно, адже її нараховуватимуть автоматично до пенсійної виплати. Тобто отримати кошти можна буде на рахунки в банках або ж через Укрпошту.

У коментарі для 24 Каналу експерт з пенсійних питань Андрій Павловський пояснює, що важливо вказати, що це – лише одноразова допомога. Тобто в інші місяці року пенсіонери не отримуватимуть по 1 500 гривень додатково.

Андрій Павловський, Науковий ступінь/посада Її отримають найбільш соціально вразливі верстви населення, наприклад, пенсіонери, які мають менше за середню пенсію, пенсіонери, які мають статус ВПО, також малозабезпечені та багатодітні родини, люди з інвалідністю тощо. Натомість розраховувати на цю виплату не зможуть громадяни, що перебувають за кордоном, або ж громадяни на окупованих територіях тощо.

Павловський пояснює, що рішення про виплату для населення було ухвалено у зв'язку з різким підвищенням цін.

Річ у тім, що зростання цін на пальне призводить до зростання цін, в першу чергу, на транспортні послуги. А транспортні послуги закладені в ціну будь-якого товару,

– додає експерт.

Також важливо не плутати нарахування цих додаткових одноразових виплат з іншими нарахуваннями. Наприклад, пенсіонери, які продовжують працювати після виходу на пенсію та мають не менш як 24 місяці додаткового стажу, у квітні, крім 1 500 гривень від держави, можуть отримати ще й перерахунок пенсії.

Але сам розмір такого перерахунку буде залежати від причин, на основі яких його роблять:

Перший варіант – якщо пенсіонер отримував невисоку зарплату, то перерахунок буде за стажем, а тому підвищення незначне.

Другий варіант – якщо у пенсіонерів після виходу на пенсію був вищий офіційний дохід, то перерахують і стаж, і зарплату, відповідно підвищення буде значним.

Хто отримає 1 500 гривень:

– пенсіонери, що отримують пенсію за віком, по інвалідності, по втраті годувальника, за вислугу років, але лише якщо пенсія не більша, аніж 25 595 гривень;

– ветерани війни та ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС (незалежно від розміру пенсії);

– внутрішньо переміщені особи (ВПО),

– малозабезпечені сім'ї,

– люди без пенсії після 65 років,

– люди з інвалідністю,

– сім'ї з дітьми (багатодітні, одинокі мами тощо) та діти-сироти або під опікою.

Звідки кошти на фінансування одноразової програми для пенсіонерів?

На запит 24 Каналу у Пенсійному фонді України пояснили, звідки беруться кошти на одноразові доплати, передбачені постановою уряду №341 від 18 березня 2026 року.

Зокрема, доплати до пенсій фінансуються із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Водночас одноразові виплати до різних видів допомог покриваються з державного бюджету – через програми Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Йдеться про кошти, передбачені на підтримку громадян у складних життєвих обставинах, а також на соціальний захист дітей і сімей,

– зазначається у Фонді.

Крім того, у ПФУ уточнили, що для цих виплат не створювали окрему бюджетну програму, тобто їх фінансують у межах уже чинних.

Павловський іншими словами, але припустив те ж саме, зокрема, що кошти для фінансування цієї програми могли перерозподілити з інших соцдопомог. За його підрахунками, на виплату 1 500 гривень уряд може витратити до 15 мільярдів гривень.

Зауважте! За даними ПФУ, в Україні налічується близько 10,17 мільйона пенсіонерів. Якщо нарахувати одноразову доплату всім, на це знадобилося б орієнтовно 15 мільярдів гривень. Втім, фактичні витрати можуть бути нижчими. Річ у тім, що до загальної кількості входять і пенсіонери з максимальними виплатами, яким така доплата не передбачена.

Натомість у розмові з 24 Каналом пенсійний експерт Сергій Коробкін заявляє, що попри те, що саме ідея фінансової підтримки виглядає позитивно, вона викликає низку запитань щодо доцільності в нинішніх умовах.

Сергій Коробкін, експерт з питань пенсійного забезпечення, колишній працівник Пенсійного фонду України Річ у тім, що держбюджет уже стикається з суттєвим дефіцитом. Зокрема, цьогорічні видатки заплановані на рівні 4,7 трильйона, а доходи на рівні 2,9 трильйона гривень. Таким чином, офіційний дефіцит становить майже 2 трильйони гривень.

Наразі аналітики наголошують на тому, що без зовнішньої фінансової підтримки, зокрема допомоги МВФ та Європейського Союзу, який обіцяв близько 90 мільярдів євро, держава може зіткнутися з ризиком нестачі коштів для здійснення виплат уже найближчими місяцями.

Звичайно, що бюджет Пенсійного фонду формується окремо, але він все одно десь на третину дотується з держбюджету. Це означатиме, що все одно не вистачатиме коштів, адже в бюджеті вже є прогалина. І на цю ситуацію можна дивитися з одного поля зору, тобто чи доцільно виплачувати цю одноразову виплату, – каже Коробкін.

Водночас у, якщо глянути на ситуацію з іншого боку, то для тих пенсіонерів, які отримують мінімальну державну допомогу на суму у 2 500 гривень, ці 1 500 гривень можуть бути суттєвою допомогою.

Нагадуємо! У лютому 2026 року уряд затвердив бюджету ПФУ із загальним обсягом доходів та видатків на суму в 1,26 трильйона гривень, передає Міністерство соцполітики. З цих коштів 1 трильйон гривень – фінансування пенсійних витрат, 63,8 мільярда гривень – виплати у разі тимчасової втрати працездатності або через нещасний випадок на роботі чи професійне захворювання, а 197,6 мільярда гривень – виплат житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг, купівлю палива та газу, а також інших видів державної соцдопомоги.

Чи допоможе компенсувати виплата зростання цін?

Експерт Коробкін звертає увагу на те, що з 1 березня в Україні вже провели індексацію пенсій на 12%, тоді як офіційний рівень інфляції за минулий рік становив 8%. Водночас, за його словами, ключове питання полягає у тому, наскільки ці дані відображають реальну ситуацію та чи справді таке підвищення здатне компенсувати зростання цін.

З іншого боку, бачимо, що одноразову виплату на суму 1 500 гривень отримають з 1 квітня й пенсіонерам, які мають пенсію на рівні 20 тисяч гривень, і ті, хто має, наприклад, 3 тисячі гривень. Вважаю, що якщо це адресна допомога вразливим верствам, то, напевно, варто було якось скоригувати ці суми,

– каже пан Сергій.

Він також наголошує, що сума у 1 500 гривень навряд чи зможе компенсувати витрати, які зросли через подорожчання товарів та послуг. Зокрема, підвищення цін на пальне вже спричиняє ланцюгову реакцію, впливаючи на вартість продуктів харчування та інші базові потреби.

Як розрахував 24 Канал, за середніми цінами в українських супермаркетах (дані "Мінфін") можна купити на суму в 1 500 гривень такий мінімальний продуктовий набір:

Хліб пшеничний "Цар Хліб" – 49,50 гривні за 600 грамів, за 2 буханки – 99 гривень,

Десяток яєць курячих – орієнтовно 87 гривень,

Молоко Яготинське 2,6% – 54 гривні майже за 1 літр,

Масло Яготинське 73% – 116,40 гривні,

Сметана "Простонаше" 20% – майже 68 гривень за 340 грам,

2 кілограми гречки – десь 131,40 гривні,

2 кілограми макаронів – десь 60 гривень,

Олія рафінована "Олейна" – 94,25 гривні за 950 мілілітрів,

2 кілограми картоплі – орієнтовно 38 гривень,

кілограм буряка – 9,50 гривні,

кілограм цибулі ріпчастої – до 9 гривень,

кілограм моркви – 12,6 гривні,

кілограм українських яблук – 44,30 гривні,

кілограм бананів – 71,72 гривні,

кілограм курячого філе – 214,67 гривні,

пів кіло вареної молочної ковбаси – орієнтовно 180 гривень,

натомість за майже 300 грамів твердого сиру 45% треба віддати десь 198 гривень в середньому.

Вистачить такого продуктового кошика на 1 – 2 тижні для однієї людини, якщо не включати солодощі та рибу.

Довідково: здійснюється моніторинг середніх цін на харчові продукти в таких супермаркетах, як Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus.

Чому система виплат одноразових виплат не підходить Україні?

Пенсійний експерт Андрій Павловського каже, що Україна повинна будувати соціальну систему так, щоб одноразових виплат для населення було менше. Кращим варіантом стане саме формування системи комплексної допомоги, тобто така, яка є плановою та регулярною.

Наприклад, у країнах ЄС існує лише адресна допомога, яка передбачена для людей, які стикаються з певними життєвими труднощами. І певний час вона отримує таку допомогу допоки не розв'яже ту чи іншу проблему. А в Україні доволі часто можуть роздавати кошти просто так, зокрема так звана "тисяча Зеленського", різні кешбеки тощо,

– каже Павловський.

Одноразову допомогу люди отримують та швидко витрачають їх на нагальні потреби. Втім ключова проблема полягає в тому, що фінансові труднощі малозабезпечених верств населення після цього нікуди не зникають та залишаються актуальними.

За розрахунками Мінекономіки, зараз мінімальна пенсія в Україні втричі менша за фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Тобто мінімальна пенсія має принаймні становити десь 8 000 гривень. Втім лише середня пенсія на початку року склала в Україні 6 500 гривень.

У нас виходить, що середня пенсія по країні менша за фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, підсумовує Павловський.