Що українці купують найбільше перед Великоднем?

Про те, як змінилися онлайн-покупки в Україні напередодні великодніх свят, розповідає 24 Канал.

Що українці купували на Prom?

За статистикою маркетплейсу за тиждень перед Великодним українці купують не лише "пасхальні товари". Зокрема попит зріс на дотичні категорії. Найчастіше покупці шукають:

товари для святкового столу;

кухонну техніку;

товари для писанкарства;

кошики;

товари для церкви;

великодній декор;

товари для прибирання дому;

товари для поминальної неділі.

Зауважте! Люди вже почали готуватись до проводів і найчастіше купують оксид цинку для пам'ятників, штучні квіти, лампадки на сонячній батареї, штучну траву. Найчастіше поминальну неділю проводять за два тижні після Великодня.

Серед покупок га маркетплейсі лідерами виявились ковбаси та м'ясні вироби. У цій категорії +51% замовлень. Закривають п'ятірку найпопулярніших товарів перед Великоднем:

кошики та плетені вироби, де кількість замовлень зросла на 48% ;

; великодні подарунки та прикраси, замовлення зросли на 31% ;

; товари для кондитерства (приготування пасок) – купівля зросла на 30% ;

; церковне начиння – теж +30% замовлень.

Які товари найчастіше шукали на маркетплейсі Shafa?

За інформацією ресурсу, українці почали активно готуватись до великодніх свят за два тижні. Тоді купували декор та дитячий одяг. А за тиждень до свята почали шукати вишиванки.

До слова, на дитячі вишиті сорочки українці в середньому витрачали 450 – 850 гривень. Вишивані сукні найчастіше купували за цінами 350 – 700 гривень.

Так, основний фокус українців припав на створення атмосфери свята й затишку в сімейному форматі.

Пік замовлень фіксують за 4 – 6 днів до Великодня. У цей час різко зростає попит на кошики до +100%.

Також високий попит фіксують на:

декор handmade, +120%;

скатертини, +100%;

дитячі вишиванки, +90%.

Середній чек на маркетплейсі з дрібного декору та аксесуарів складає 120 – 450 гривень.

Водночас найдорожчий чек – це family look набори, із вартістю 900 – 1800 гривень. Дорогими є також жіночі образи, вартість яких коливається від 700 до 1500 гривень.

Які тренди покупок у квітні були на Bigl.ua?

Спеціалісти маркетплейсу зазначають, що перед Великоднем покупки українців розділилися на 2 тренди. Один із них – замовлення до свята, інший – сезонні покупки.

Зверніть увагу! Категорія "ювелірна фурнітура", де основний товар фольга для декору яєць зросла рік до року +228%.

Середній чек до свята зріс на 15 – 20% порівняно з минулорічним показником. Нині його ціна 1300 – 1340 гривень.

Однак у 2025 році середній чек великодніх покупок становив 1150 гривень, у 2024 році – 900 гривень.

Одак це ще не межа вартості, адже за ефектом "святкового розігріву" ціни будуть зростати, а покупці обиратимуть ще більше товарів.

Щодо сезонних покупок, на Bigl найбільше обирають:

крем для обличчя, +41,5%;

деталі двигуна мототехніки, +17.3%;

спортивні костюми, +14.9%.

Водночас цікаво, що у відповідний період 2025 року був попит на товари для бджільництва і таких замовлень побільшало у 2 рази. Нині ж стабільний попит фіксують на запчастини для інструменту.

Скільки коштує паска та великодній кошик?

Найважливішим елементом свята завжди є паска. У 2026 році ціни на продукт суттєво відрізняються. Київська кондитерка Milk Bar пропонує 450 грамів святкової випічки за 790 гривень. Водночас у закладі Namelaka деякі паски коштують до 2 тисяч гривень. У супермаркетах ціни на паски стартують від 90 гривень.

А ось приготувати паску вдома коштує до 350 гривень на кілограм. Волночас, щоб зібрати великодній кошик, як пише РБК-Україна, потрібно мати від 1200 гривень для мінімальних закупів у супермаркеті. А ось елітний набір коштуватиме близько 4 660 гривень.

