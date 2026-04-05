Вартість традиційного великоднього кошика в Україні продовжує зростати, і 2026 рік не став винятком. Такі ключові продукти до столу, як яйця, м'ясо та інгредієнти до випічки, вже подорожчали за останній рік.

Втім, варто зауважити, що ціни ростуть нерівномірно: найбільше дорожчають ті продукти, на виробництво яких потрібно багато енергії.

24 Канал проаналізував, яку ціну у 2026 році матиме найдешевший та найдорожчий великодні кошики, які продукти до святкового столу за останній рік подорожчали найсуттєвіше і наскільки подорожчав набір до Великодня з 2022 року.

Яка ціна великоднього кошика і продуктів на Пасху цього року?

Цьогоріч вартість продуктів до Великодня може суттєво відрізнятися залежно від того, що саме обирати до святкового столу. Тож, розповідаємо, скільки в середньому коштуватимуть продукти у великодній кошик:

паска – мінімальна ціна становить 90 гривень, а максимальна – 1 000 гривень (залежно від виду),

яйця – від 81 до 111 гривень за десяток,

ковбаса – від 173 до 364 гривень за 400 грамів,

шинка (буженина) – від 175 до майже 600 гривень за 400 грамів,

сир – від 143 до 520 гривень за 400 грамів,

масло – від 129 до 292 гривень (180 – 500 грамів),

хрін – від 25 до 34 гривень.

Розрахунки від УКАБ

За розрахунками аналітика УКАБ Максима Гопки для 24 Каналу, вартість базового великоднього кошика у 2026 році, який складається з паски, яєць, солі, хрону та свічки, буде на рівні майже 500 гривень.

За приготування 3 пасок за традиційним рецептом потрібно буде віддати 357 гривень, а за 10 яєць – 86,45 гривні.

Натомість такі додатки, як сіль (100 грамів) коштуватиме 3,5 гривні, хрін – 25 гривень, а одна свічка – 10 гривень.

Максим Гопка, аналітик УКАБ Тобто такий базовий набір коштуватиме загалом 478 гривень, що на 12% більше ніж у 2025 році, та на 49% більше, ніж у 2024 році. Найбільше подорожчали випікання паски – на 12%, а також вартість яєць – на 13%.

Натомість максимальна вартість великоднього кошика, маючи базові продукти, але з додаванням сиру, гірчиці, ковбаси, сала, огірків та помідорів, а ще пляшки кагору, то вона зросте в середньому до 1 383 гривень, що на 17% більше, ніж минулого року та на 37% більше, ніж у 2024 році.

Ціни у "Сільпо"

На запит для 24 Каналу у "Сільпо" розповіли, що українці цьогоріч можуть сформувати свій великодній кошик відповідно до своїх вподобань та на будь-який бюджет: від мінімального до максимального.

У мережі підготували огляд, де вказано, що найдешевший базовий варіант вартості великоднього кошика може скласти від 1 200 гривень, а більш розширений – вже від 2 300 гривень.

Втім найвищу ціну доведеться віддати за той кошик, який міститиме продукти від крафтових виробників та ексклюзивні новинки – від 4 660 гривень.

Довідка: ціни продуктів до великодніх кошиків актуальні станом на 18 березня.

Базовий великодній кошик – від 1 200 гривень

Найдорожчим продуктом у такому варіанті кошика буде сир – його ціна складе майже 200 гривень за 400 грамів. Наступною у рейтингу вартості буде буженина (175,60 гривні за 400 грамів) та ковбаса (173,60 гривні за 400 грамів). Якщо ж сім'я замість сиру обере собі бринзу, то ціна за продукт 30% складе 143,60 гривні за 400 грамів.

Десяток яєць обійдеться в майже 81 гривню, а хрін (125 грамів) – 25,49 гривні. Для освячення в кошик додають і масло, яке коштуватиме десь 129 гривень за 180 грамів (82,5%), а сіль кухонна коштуватиме всього 13 гривень за кілограм.

Водночас класична паска (300 грамів) обійдеться в 90 гривень, а от верхівка паски – у майже 55 гривень. Декор, як-от посипка до паски, коштуватиме вже 75 гривень (80 грамів). А от кагор 750 мілілітрів коштуватиме 139 гривень.

Розширений варіант кошика – від 2 300 гривень

У цьому варіанті сім'я може обрати замість класичної паски кекс Панетоне, який коштуватиме 279 гривень за 400 грамів.

Замість буженини можна обрати собі варіант шинки, яка коштуватиме 199,60 гривні за 400 грамів. Дорожчими будуть і самі ковбаси від різних марок – "Укрпромпостач Українська смажена" буде по 263,60 гривні за 400 грамів, а "Премія Дрогобицька" по 343,60 гривні за 400 грамів.

Такі сири, як гауда "Премія 45%" (400 грамів), обійдеться у 239,60 гривні, а бринза "ЛТ Старий Порицьк" (400 грамів) – у 247,60 гривні.

У цьому варіанті навіть сіль буде коштувати вже 33 гривні за кілограм. А десяток яєць, але більшого розміру – 88,49 гривні. А крім кагору також додається ще й квас, як напій, – за 0,33 літра треба віддати майже 70 гривень.

Великодній кошик з крафтових продуктів – від 4 660 гривень

Найдорожчим буде набір на Великдень для гурманів. Панетоне з манго, а саме 480 грамів, коштуватиме майже 1 000 гривень, а мангова верхівка (130 грамів) – майже 70 гривень.

Сир гауда "Veldhuyzen Black Label" за 400 грамів коштуватиме 519,60 гривні, а бринза ЛТ "Мукко з пажитником" – 155,60 гривні. Також сир від тієї ж марки, але витриманий – 359,60 гривні.

Балик "Алан Дарницький" обійдеться в майже 600 гривень за 400 грамів, а буженина ЛТ "Крафтяр по-домашньому" – у 259,60 гривні. Також можна буде собі обрати ковбасу ЛТ "Крафтяр смажена" (400 грамів) за 251,60 гривні, або ж ковбасу "Алан Брауншвейгська" за 330 грамів – 364 гривні.

Десяток органічних яєць коштуватиме 111 гривень, а масло від ЛТ "Мукко Екстра" – 169 гривень за 200 грамів. Відтак сіль, але морська, обійдеться у 34,49 гривні.

Щодо напоїв, то замість кагору, можна взяти портвейн Saint Claire Porto Tawny – за 0,75 літра 599 гривень. Водночас додати ще сюди квас за такою ж ціною, що і в попередньому варіанті кошика.

Вартість продуктів у кошик від Інституту аграрної економіки

Водночас ще раніше у пресрелізі директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко повідомив, що для українців цьогоріч в середньому великодній кошик на 4 осіб може коштувати 1 903 гривні.

Зауважте! Для розрахунку вартості великоднього кошика у 2026 році були взяті дані щодо цін на продукти станом на 20 березня в супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus.

Базовий склад кошика на Великдень

Відтак основа кожного великоднього кошика – паска – коштуватиме цьогоріч майже 267 гривень, якщо готувати вдома за традиційним рецептом. Для порівняння з 2025 роком, ціна дещо зросла, а саме на 34 гривні. Натомість купована паска обійдеться ще дорожче.

М'ясні продукти стануть найдорожчими складниками кошика, бо лише за пів кіло буженини доведеться віддати 353 гривні в середньому, а за пів кіло домашньої ковбаси – 287,5 гривні. .

Щодо молочних продуктів, то найбільше за останній рік здорожчав м'який сир – аж на 31,3%. Відтак за пів кіло доведеться віддати десь 157,5 гривні. Вершкове масло хоч подорожчало всього на 3%, втім його ціна досі залишається однією із найвищих – 292 гривні за пів кіло.

Цікаво! Найдешевшим виявиться хрін, за 200 грамів якого треба віддати в середньому від 28 до 34 гривень.

Доповнення до традиційного кошика

Кошик з доповнення, як-от огірки, помідори, яблука та червоне вино, коштувати вже дорожче, аніж 1 900 гривень. Ціна у такому випадку зросте до майже 2 348 гривень.

Це все через те, що овочі за останній рік рекордно зросли: помідори у 2025 році коштували від 126 до 189 гривень за кілограм, а зараз ціна вже від 187 до 278 гривень за кілограм. Водночас за кілограм огірків доведеться віддати від 175 до 275 гривень.

Яблука обійдуться в 45 – 55 гривень за кілограм, а пляшка церковного вина "Кагор" – в середньому в 189 гривень.

Як змінилася вартість набору до Великодня від 2022 року по 2026 рік?

Як розповідає для 24 Каналу науковиця з Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна, динаміка вартості великоднього кошика в Україні з 2022 року по 2026 рік показує стабільне зростання з виразними хвилями інфляції:

у 2022 році ціна складала 972 гривні та була дорожчою на 24,6%,

у 2023 році вона вже становила 1 208,78 гривні, що на 24,4% більше,

у 2024 році – 1 422,05 гривні (+17,6%),

у 2025 році – 1 663,26 гривні (+17%),

у 2026 році – 1 903,19 гривні (+14,4%).

Світлана Черемісіна, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" За 5 років вартість кошика зросла майже вдвічі – на майже 96%, що є прямим наслідком спричиненою інфляцією внаслідок війни Росії проти України, структурними зрушеннями у виробництві та логістиці. У 2022 – 2023 роках спостерігався найбільш різкий стрибок вартості кошика – майже на 25%.

Таким чином, середня вартість кошика на Великдень в майже 2 000 гривень вже стає відчутним навантаженням на українців, в яких реальні доходи насправді знижуються.

І тому в цьому контексті можна говорити про поступову трансформацію великоднього кошика зі звичного елементу святкового споживання у частково обмежений за доступністю продукт,

– каже науковиця.

Динаміка росту цін на яйця

Цікаво, що особливу увагу науковиця в динаміці цін щодо кошика звертає на вартість яєць як одного із ключових символів Великодня.

Тобто якщо у 2022 році їхня вартість була близько 36 гривень за десяток, то у 2026 році бачимо, що ціна середня вже складає майже 87 гривень,

– каже пані Світлана.

М'ясна та молочна продукції

Водночас найбільше ціни зростають на продукти з високою доданою вартістю та енерговитратним виробництвом, а це м'ясо та молочна продукція.

Для порівняння: домашня ковбаса з 2022 року при ціні в 160 гривень за 0,5 кілограма зросла до 287,5 гривні у 2026 році. А от буженини – зі 168 гривень до 353 гривень за 0,5 кілограма.

Натомість за пів кіло твердого сиру спочатку треба було віддати 150 гривень, а з роками ціна зросла до майже 300 гривень. Вершкове масло здорожчало зі 140 гривень до 292 гривень, а м'який сир – з 90 гривень за пів кіло до 157,5 гривні.

Вартість паски

У цій тенденції здорожчання за останні 4 роки показовим є вартість й самої паски, адже вона подорожчала зі 134 гривень у 2022 році до майже 267 гривень у 2026 році, тобто майже на 100%.

Це пояснюється тим, що паска акумулює в собі вартість ключових аграрних і переробних ресурсів – борошна, молока, яєць, цукру, що робить її своєрідним "індексом продовольчої інфляції",

– зауважує Черемісіна.

Овочі та фрукти

Тепличні овочі з 2022 року по 2026 рік зросли в діапазоні від 30% до 80%, що пов'язано більше із сезонними факторами, високою енергомісткістю виробництва та залежністю від закордонних складників.

Пів кілограма томатів зросли майже втричі – в середньому з 48 гривень до 118 гривень (від 84 – 115 гривень за кіло до 187 – 278 гривень за кіло), а огірки майже вдвічі – з 60 гривень до 112 гривень (від 80 – 148 гривень за кіло до 175 – 275 гривень за кіло).

Щодо яблук, то їхня середня ціна за пів кіло зросла з 10 гривень до 25 гривень (тобто від 14 – 25 гривень за кіло до 45 – 55 гривень за кіло).

Інші додаткові продукти

Попри це, інші продукти демонструють за ці роки стабільність. Наприклад сало зростало повільніше – з 79 гривень до близько 123 гривень за пів кіло (від 150 – 160 гривень за кіло до 200 – 240 гривень за кіло). Ще меншу динаміку показують сіль та хрін, які є теж компонентами до великоднього столу.

Наскільки можуть подорожчати продукти перед Великоднем?

Яйця

Експерт в галузі птахівництва Олег Катеринич у розмові з 24 Каналом розповів, що всі складники, зокрема які впливають і на вартість яєць в Україні, зростають. І не є виключенням, що перед Великоднем ціна зросте ще більше.

Наразі на ринку стабільно негативна тенденція щодо здорожчання. Це насамперед через такі чинники, як логістика, а саме ріст ціни на пальне. Це також зміна курсу долара, а отже, здорожчання кормових інгредієнтів, які завозяться з-за кордону.

Олег Катеринич, доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник науково-технічної станції птахівництва НААН А як ми знаємо, 70% від вартості яєць – це годівля. Таким чином, найближчим часом зростання на яйці може скласти ще десь 1 – 1,5 гривні.

А от після великодніх свят тенденція щодо росту ціни може піти на спад. Це відбувається традиційно щороку. Крім того, влітку зазвичай вартість яєць є однією із мінімальних за весь період, адже пік несучості для птиці припадає саме на кінець весни – початок та середину літа.

Нагадуємо! Станом на кінець березня, середня вартість десятка яєць (С1) в українських супермаркетах в межах 87 гривень, свідчать дані "Мінфіну".

М'ясо

Катеринич розповідає, що за останній час м'ясо птиці також показало здорожчання. Втім є очікування, що на цьому ріст ціни зупиниться, а згодом взагалі стабілізується.

Я прогнозую, що якщо на яйці варто очікувати ще здорожчання у найближчі тижні, то стосовно м'яса – ні,

– розповів пан Олег.

Фактори, які впливають на вартість м'яса, зберігаються вже близько двох місяців. Водночас виробники не перетримуватимуть м'ясо курей-бройлерів для росту ціни, адже це економічно невигідно. Тому продукцію почнуть активно реалізовувати, що зрештою сприятиме стабілізації цін на ринку.

Крім того, якщо говорити більше не про курятину, а про свинину та яловичину, то тут також варто очікувати стабільності.

І навіть якщо курс долара почне різко змінюватися, а чимало м'яса Україна завозить з-за кордону, то навіть цей чинник не повинен спровокувати великого зростання,

– додає Катеринич.

Овочі

Стосовно овочів, каже Олег Катеринчук, очікувати спаду вартості не варто. Такі продукти вирощують в теплицях, а отже електроенергія та інші чинники, тиснутимуть на вартість як помідор, так і огірків.

Річ у тім, що вартість овочів напряму залежить від вартості електроенергії. І враховуючи ризик нестабільності, це впливатиме на кінцеву ціну. Хоча останнім часом зі світлом в Україні ситуація набагато краща, аніж була до цього,

– резюмує експерт з птахівництва.

До речі, тенденція до зростання цін спостерігатиметься не лише на овочі, а й на фрукти.