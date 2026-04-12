Что известно о возрастных надбавках для пенсионеров?

Первую надбавку предоставляют украинцам, которым исполнилось 70 лет, о чем сообщила заместитель начальника отдела обслуживания граждан № 2 (сервисного центра) Пенсионного фонда в Кировоградской области Ольга Синдяшкина.

Читайте также Эти граждане смогут получить максимальные пенсии: какой законопроект рассматривает правительство

Сейчас размер возрастной надбавки является следующим:

от 70 до 74 лет – до 300 гривен; от 75 до 79 лет – до 456 гривен; от 80 лет – до 570 гривен.

В частности она начисляется пожилым людям автоматически. То есть обращаться в Пенсионный фонд с заявлениями или другими документами не нужно.

Но следует учесть такие важные детали:

для получения доплаты размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривны;

начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста.

Как это работает на практике? Например, если пенсионер родился 1 числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц.

Но если, например, 20 числа, то человек получит к своей пенсии доплату за 10 дней – в расчете за дни после наступления возраста.

Ольга Синдяшкина отметила еще один важный момент: денежные выплаты не суммируются. То есть, если человек достиг своего 75-летия, надбавка к пенсии составит 156 гривен, ведь у такого человека уже есть надбавка в размере 300 гривен, которая назначена в 70 лет.

Обратите внимание! Украинцы старше 80 лет также могут получить возрастную надбавку, о чем писали в Пенсионном фонде. Эти пенсионеры должны нуждаться в уходе, но не иметь для этого трудоспособных родственников, проживающих с ними.

Какие еще выплаты могут получить украинцы?