Що відомо про вікові надбавки для пенсіонерів?

Першу надбавку надають українцям, яким виповнилося 70 років, про що повідомила заступниця начальника відділу обслуговування громадян № 2 (сервісного центру) Пенсійного фонду у Кіровоградській області Ольга Сіндяшкіна.

Наразі розмір вікової надбавки є таким:

від 70 до 74 років – до 300 гривень; від 75 до 79 років – до 456 гривень; від 80 років – до 570 гривень.

Зокрема вона нараховується літнім людям автоматично. Тобто звертатись до Пенсійного фонду з заявами чи іншими документами не потрібно.

Але слід врахувати такі важливі деталі:

для отримання доплати розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривні;

нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку.

Як це працює на практиці? Наприклад, якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць.

Але якщо, наприклад, 20 числа, то людина отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів – у розрахунку за дні після настання віку.

Ольга Сіндяшкіна відзначила ще один важливий момент: грошові виплати не сумуються. Тобто, якщо людина досягнула свого 75-річчя, надбавка до пенсії становитиме 156 гривень, адже у такої людини вже є надбавка у розмірі 300 гривень, яка призначена у 70 років.

Зверніть увагу! Українці старіше 80 років також можуть отримати вікову надбавку, про що писали у Пенсійному фонді. Ці пенсіонери повинні мати потребу у догляді, але не мати для цього працездатних родичів, які проживають з ними.

