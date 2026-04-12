Що відомо про вікові надбавки для пенсіонерів?
Першу надбавку надають українцям, яким виповнилося 70 років, про що повідомила заступниця начальника відділу обслуговування громадян № 2 (сервісного центру) Пенсійного фонду у Кіровоградській області Ольга Сіндяшкіна.
Наразі розмір вікової надбавки є таким:
- від 70 до 74 років – до 300 гривень;
- від 75 до 79 років – до 456 гривень;
- від 80 років – до 570 гривень.
Зокрема вона нараховується літнім людям автоматично. Тобто звертатись до Пенсійного фонду з заявами чи іншими документами не потрібно.
Але слід врахувати такі важливі деталі:
- для отримання доплати розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривні;
- нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку.
Як це працює на практиці? Наприклад, якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць.
Але якщо, наприклад, 20 числа, то людина отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів – у розрахунку за дні після настання віку.
Ольга Сіндяшкіна відзначила ще один важливий момент: грошові виплати не сумуються. Тобто, якщо людина досягнула свого 75-річчя, надбавка до пенсії становитиме 156 гривень, адже у такої людини вже є надбавка у розмірі 300 гривень, яка призначена у 70 років.
Зверніть увагу! Українці старіше 80 років також можуть отримати вікову надбавку, про що писали у Пенсійному фонді. Ці пенсіонери повинні мати потребу у догляді, але не мати для цього працездатних родичів, які проживають з ними.
Які ще виплати можуть отримати українці?
- Пенсіонери, що мають понаднормовий стаж, отримають доплату до пенсії. За кожен рік додається 1% до основного розміру пенсії. Але ця сума не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- Також наразі українцям передбачена грошова виплата у 1 500 гривень від уряду. Її мають нарахувати вже найближчими днями. Допомога є одноразовою, а обмежень щодо її витрат немає.