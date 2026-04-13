Что следует знать чернобыльцам?
Но речь идет именно о неработающих пенсионерах, о чем указано в Законе Украины о "Государственном бюджете на 2026 год".
Читайте также Тихая гостья среди заброшенных домов: какое интересное животное заметили в Чернобыле
Выплата устанавливается при условии, что такие люди:
- проживали или работали в зоне гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года;
- в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.
В связи с тем им был предоставлен статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.
Если соответствующие данные отсутствуют в Едином государственном демографическом реестре, ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы и в других государственных реестрах, то информация устанавливается органами Пенсионного фонда Украины. Однако только при совокупности следующих обстоятельств:
- человеку предоставлен статус лица, пострадавшего вследствие катастрофы на ЧАЭС;
- в Едином государственном демографическом реестре, ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы отсутствуют сведения о декларировании/регистрации места жительства таким лицом в период после 1 января 1993 года за пределами, в частности, зоны гарантированного добровольного отселения.
Изменение зарегистрированного места жительства лица в пределах населенных пунктов, расположенных на территории зоны гарантированного добровольного отселения не считается изменением места жительства относительно права на получение доплаты к пенсии. Об этом отметили в Пенсионном фонде.
В то же время тем украинцам, которые после аварии самостоятельно или в установленном законодательством порядке (то есть по направлениям областных государственных администраций) изменили место жительства за пределы зоны гарантированного добровольного отселения и в дальнейшем вернулись на постоянное место жительства в эту зону, а также людям, которые зарегистрировали свое место жительства или переехали на постоянное место жительства в указанную зону после аварии на Чернобыльской АЭС, доплата за проживание в таких зонах не устанавливается.
Важно! Эту доплату прекращают предоставлять после оставления лицом своего места постоянного проживания на указанных территориях или в случае трудоустройства (занятости).
Что еще следует знать чернобыльцам?
- В марте состоялась ежегодная индексация пенсий. Благодаря ей выплаты для чернобыльцев увеличились на коэффициент 1,121. Размер выплат в частности зависит и от группы инвалидности, которую человек получил во время катастрофы.
- В частности в Украине существуют еще и льготы для чернобыльцев. Гарантии, которые предоставляет государство, зависят от категории.