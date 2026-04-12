Какую поддержку могут получить люди с инвалидностью III группы в 2026 году?

В 2026 году люди с инвалидностью III группы имеют доступ к нескольким форматам государственной поддержки, но ее объем напрямую зависит от конкретной ситуации: получает ли человек пенсию, или социальную помощь, или нуждается в уходе, сообщает Департамент социальной защиты населения.

Как известно, если пенсия не назначена, государство выплачивает социальную помощь. Ее размер составляет 60% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а это 1 557 гривен в месяц.

Справочно: Впрочем эта сумма не является фиксированной навсегда: она меняется в случае пересмотра группы инвалидности или других оснований для перерасчета.

Отдельный механизм поддержки – это выплаты на уход. Они доступны или для лиц с инвалидностью вследствие войны, которые получают пенсию, или для одиноких людей, если врач подтвердил потребность в постоянной посторонней помощи.

Для тех, кто получил инвалидность из-за войны, предусмотрены дополнительные гарантии. Если такое лицо вместо пенсии получает социальную помощь, ей начисляется отдельная доплата, которая в 2026 году составляет 778,50 гривен.

Какие льготы доступны лицам с инвалидностью?

При этом, финансовая поддержка это лишь часть системы. Для людей с инвалидностью III группы также предусмотрен ряд практических льгот, которые влияют на повседневную жизнь. В частности, работающие лица имеют расширенные трудовые гарантии:

дополнительные дни к отпуску;

возможность взять до 30 дней неоплачиваемого отпуска и еще 14 дней оплачиваемого ежегодно;

кроме того, их принимают на работу без испытательного срока.

Отдельный блок, что может быть актуален для людей разного возраста, это доступ к средствам реабилитации. Касается это технических и медицинских изделий, включая протезы, креслами колесными и другими средствами, которые назначаются по медицинским показаниям.

Также предусмотрены образовательные и социальные возможности: студенты могут получать стипендии, а в отдельных случаях также поступать в учебные заведения вне конкурса. В повседневной жизни действует право на бесплатный проезд в городском транспорте.

Интересно! Как сообщает Пенсионный фонд, сейчас льгот на оплату коммунальных услуг для этой группы пока нет.

Проиндексировали ли пенсии по инвалидности?