Из-за чего украинцы за рубежом рискуют потерять пенсию?
Пенсионный фонд Украины регулярно получает информацию от пограничников, миграционной службы и Министерства иностранных дел о гражданах, выехавших за пределы страны, пишет 24 Канал со ссылкой на эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина.
Интересно Дополнительные 600 гривен в месяц: кому поднимут пенсию уже в этом месяце
Если пенсионер не выполняет установленные правила, выплаты могут остановить автоматически. Чтобы сохранить пенсию, необходимо ежегодно проходить процедуру идентификации до 31 декабря.
Именно это действие гарантирует продолжение выплат в следующем году.
Обратите внимание! Законодательно норма была принята Верховной Радой в апреле 2024 года, а правительство установило детальный порядок ее реализации весной этого года.
Как пройти идентификацию и не потерять пенсию?
Чтобы избежать приостановления выплат, украинские пенсионеры за рубежом ежегодно должны проходить идентификацию.
Подробные инструкции по процедуре приведены на сайте Пенсионного фонда Украины:
- Через электронный кабинет на портале ПФУ с авторизацией через Дія.Підпис.
- Во время видеосвязи с представителем ПФУ, предъявив документы.
- Через украинское консульство или посольство за рубежом, получив официальное подтверждение, что вы живы. отправив его в Пенсионный фонд заказным письмом или письмом с объявленной ценностью.
Что еще стоит знать о получении пенсии в Украине?
В Украине для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.
Если человек никогда не работал официально или вообще не имел трудового стажа, он может рассчитывать на социальную помощь вместо пенсии.
Пенсию по инвалидности в Украине назначают независимо от наличия страхового стажа, но при условии, что инвалидность была получена во время срочной службы или участия в Революции Достоинства.