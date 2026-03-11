Кто может получить пенсию в связи с потерей кормильца?

В том числе и пенсию по потере кормильца, о чем сообщает Министерство по делам ветеранов.

Денежная выплата назначается, если военный или военная:

умер или умерла во время прохождения службы погиб; или погибла не позднее трех месяцев после увольнения или позже – вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных во время службы.

Обратите внимание! Такое же право имеют семьи военнослужащих, пропавших без вести, защищая Украину.

Право на пенсию имеют такие украинцы:

несовершеннолетние дети защитника или защитницы (или до 23 лет, если учатся на дневной форме);

нетрудоспособные родители, жена или муж, если после смерти военного потеряли основной источник дохода;

члены семей пенсионеров из числа военных, если кормилец умер во время получения пенсии или в течение пяти лет после ее прекращения.

В частности, в Дії напомнили следующие нюансы:

Усыновленные дети имеют право на такую пенсию наравне с родными детьми.

Пасынок и падчерица могут получить пенсию в связи с потерей кормильца наравне с родными детьми, если они не получали алиментов от родителей.

Несовершеннолетние дети, которые имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, сохраняют это право и в случае их усыновления.

Размер помощи сейчас является следующим: 70% денежного обеспечения погибшего – родителям (или одному из родителей), жене или мужу, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи и 70% денежного обеспечения погибшего кормильца – ребенку.

Обратите внимание! Двум или более детям – по 50% денежного обеспечения.

Обращаться за помощью следует в зависимости от того, была ли военному или военной назначена ранее пенсия. Если так, то подать заявление можно через уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомства, где лицо проходило службу.

Если военный уже получал пенсию – нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства или пребывания.

Что еще следует знать украинцам?